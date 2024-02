Nella mattinata dell’8 febbraio c’è stata la nuova conferenza stampa, in vista della terza serata di Sanremo 2024. Amadeus è parso decisamente arrabbiato, quando si è parlato di uno degli argomenti più scottanti della seconda serata. Il direttore artistico, che finora sta ottenendo comunque risultati positivi dal punto di vista degli ascolti, ha perso un po’ la pazienza davanti ai giornalisti.

Durante la conferenza su Sanremo 2024, Amadeus ha rotto il silenzio sulla gag con l’attore John Travolta, che ha fatto scatenare mille polemiche dopo il ballo del Qua Qua: “Io mi sono divertito tantissimo, ma questo è un pensiero personale. Molti ci giocavano, è diventato una sorta di grande meme, ma John Travolta è stato avvisato di tutto, nessun tranello. Non è stato costretto a fare nulla”.

Sanremo 2024, Amadeus furioso in conferenza stampa: “Dite stro***”

E ancora, a proposito di quanto successo nella conferenza pre-terza serata di Sanremo 2024, Amadeus ha aggiunto su Travolta: “Era a conoscenza di tutto quello che avete visto sul palco, forse il cappellino gli avevano detto essere giallo e non arancione, ma nessun tranello. Fiorello è il più grande showman che abbiamo e fa parte della storia della comicità far fare a persone molto importanti cose che non farebbero mai”. Poi la rabbia totale.

Amadeus ha continuato così, parlando della polemica su John Travolta che pare non abbia voluto firmare la liberatoria per mandare in onda il ballo del Qua Qua: “State facendo polemiche inutili, siamo qui a parlare di stro***. Resta un po’ stupito per il cappellino? Fa parte di una gag che pensavamo lui accettasse, ma che sul momento non ha gradito. Ha cambiato idea, non ha avuto un’espressione adeguata. Ma non è un problema del Festival di Sanremo, noi pensavamo funzionasse dieci, magari ha funzionato otto”.

Amadeus si è poi soffermato sul cachet dell’attore 69enne: “Ha avuto un basso rimborso spese. Logo scarpe? Non so neanche la marca, come potete immaginare che io faccia promozione ad un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo”.