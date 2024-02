“Che brutta notizia stamattina”. Sanremo 2024, Amadeus lo scopre poco prima della conferenza stampa

Sanremo 2024, brutte notizie per Amadeus dopo la seconda serata del Festival della canzone italiana. A renderlo noto sono i dati Auditel. Ma andiamo con ordine. Dopo il boom della prima, in cui sono stati presentati tutti e 30 i cantanti in gara, ora era la volta della prima 15ina. Tutti gli artisti in gara sono stati presentati sia da Ama che da Giorgia, ma anche e soprattutto dai colleghi che si esibiranno nella terza serata.

Oggi quindi, accadrà l’opposto. Sul palco si sono susseguiti ospiti e sorprese, poi è arrivato John Travolta che ha fatto quasi solo discutere per il proprio bassissimo coinvolgimento con le gag (non proprio il massimo, c’è da dirlo). Insomma, a parte le canzoni e le reazioni sui social con relativi meme, le cose non sono andate come ci si aspettava. E lo certifica l’Auditel.





Sanremo 2024, brutte notizie per Amadeus dopo la seconda serata

Così, dopo il super record di martedì, Amadeus tiene davanti allo schermo una media di 10 milioni 361mila telespettatori: ovvero il 60.1% di share (dalle 21.17 all’1.33). Ottimo risultato se non fosse che nel 2023, la seconda serata del festival raccolse un ascolto medio di 10 milioni 545mila telespettatori pari al 62.3% di share.

Secondo le statistiche quindi, si registra un calo di 2 punti percentuali, nonostante gli ascolti sempre pazzeschi. Ma entriamo nel dettaglio: la prima parte della seconda serata del festival (dalle 21.17 alle 23.29) ha registrato 13 milioni 434mila spettatori con il 57.6%. La seconda parte (dalle 23.32 all’1.33) è stata seguita da 6 milioni 899mila pari al 66.2%.

Nel 2023 la seconda serata del festival aveva raccolto nella prima parte (dalle 21.18 alle 23.37) 14 milioni 87mila telespettatori pari al 61.1% di share; nella seconda (dalle 23.40 all’1.40) 6 milioni 352mila con il 65.6%. Una leggere flessione negativa che non ci sembra così grave, in effetti.

