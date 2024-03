Un terribile lutto ha colpito un concorrente del Grande Fratello, una terribile notizia che ha sconvolto il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini e gli inquilini della casa, molto preoccupati per l’assenza del loro compagno, uscito da due giorni senza aver salutato nessuno. Ad accorgersi dell’assenza del concorrente era stata Rosy Chin.

Preoccupata per non aver visto l’amico uscire dal confessionale aveva chiesto informazioni agli altri concorrenti, anche loro sconcertati per la sua assenza. Poco dopo, infatti, gli uomini della casa erano stati richiamati all’ordine dal Grande Fratello e invitati a entrare nel confessionale, dove ovviamente era stato spiegato il motivo dell’allontanamento dell’inquilino della Casa.

Grande Fratello, il post del Grande Fratello per la morte del suocero di Maddaloni

Marco Maddaloni è stato fatto uscire due giorni fa, ma solo oggi si è scoperto il motivo. Sul profilo ufficiale del programma è subito stato pubblicato un messaggio di cordoglio in cui la produzione esprimeva tutto il suo dolore per la perdita avuta dal concorrente. Il campione di judo è stato infatti colpito da un bruttissimo lutto e per questo motivo è dovuto uscire dalla casa del Grande Fratello.

L’annuncio sul profilo ufficiale del Grande Fratello, con un messaggio di vicinanza al concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”, si legge nei post pubblicati sugli account social della trasmissione di Canale 5. Tantissimi i commenti e i messaggi di vicinanza per il concorrente, uscito dalla casa per la morte del suocero.

La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore. pic.twitter.com/if0C0pW9dy — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2024

Sul suo account social, Marco Maddaloni ha scritto un post per ricordare il padre della sua Romina: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.