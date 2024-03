Incredibile episodio al Grande Fratello, che sta già scatenando tante polemiche. Protagonista Alessio Falsone, che mentre si trovava a tavola ha voluto compiere un gesto considerato brutto da molti. Ad essere coinvolta pure Anita, la quale però non era presente in quel momento. Tutto è successo davanti a Greta e Sergio, che stavano parlando con il gieffino.

Le immagini riprese dalle telecamere del Grande Fratello sono state subito caricate sul social network X e ci sono state le prime reazioni del pubblico. Alessio e Anita potrebbero essere arrivati ad un punto di svolta nel loro rapporto, ma non positivo. Soprattutto alla luce delle ultime affermazioni della Olivieri, che hanno aperto la possibilità a qualcosa di impensabile.

Grande Fratello, il gesto a tavola di Alessio per Anita fa discutere

A proposito dei due concorrenti del Grande Fratello, Alessio avrebbe fatto perdere la testa ad Anita. Quest’ultima ha infatti detto a Varrese e Rosy: “Mi mette in difficoltà, non è un flirt e va oltre. Non gli davo un euro quando è entrato, sono veramente nera, è il mio tipo mentalmente“. Ma Falsone parrebbe avere un’idea differente, vista la reazione avuta nelle ultime ore.

Alessio non avrebbe la stessa attrazione che ha Anita nei suoi confronti, infatti durante la cena del 29 febbraio si è alzato improvvisamente da tavola e ha spiegato così il suo atteggiamento: “Fammene andare prima che esce Anita dal confessionale. Ci ho già parlato abbastanza per questa sera, ora non esageriamo. Non c’ho voglia di appiopparmela tutta la sera“.

è andata bene l'esterna tra anita ed alessio vedo#grandefratello

Quindi, ipotizzare che tra Anita e Alessio possa esserci qualcosa di più amichevole sarebbe da escludere. Tra l’altro, lei ha anche un fidanzato da diversi anni, che si chiama Edoardo e che ha riabbracciato tempo fa al GF.