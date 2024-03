Nella casa del Grande Fratello si sarebbe verificato un altro episodio gravissimo. Il pubblico è convinto che il concorrente abbia detto una bestemmia. E questa è la terza volta in cui viene accusato lo stesso gieffino, anche se nelle precedenti occasioni non sono stati assunti dei provvedimenti. Le polemiche degli utenti sono divampate improvvisamente ancora una volta.

Non sappiamo se, alla luce di questa ennesima protesta, possa adesso essere presa qualche decisione dal Grande Fratello. Il concorrente che avrebbe proferito questa bestemmia è stato attaccato ripetutamente dagli internauti, che chiedono finalmente giustizia nel reality show. Ma andiamo a vedere cosa sarebbe successo, analizzando le ultime immagini.

Grande Fratello, concorrente accusato ancora una volta di aver detto una bestemmia

Alcuni telespettatori del Grande Fratello sono apparsi rassegnati, infatti dopo aver udito dal concorrente questa presunta nuova bestemmia hanno accusato gli autori di non squalificare ormai nessuno. Erano presenti alcuni gieffini, intenti a giocare a Twister, quando uno di loro avrebbe imprecato. Ovviamente il video, che mettiamo a disposizione, può essere visto da tutti e ognuno potrà fare le conclusioni del caso.

Sotto accusa ancora una volta Alessio Falsone, che avrebbe detto: “Po*** Dio”. Era stato spinto in modo non volontario da Paolo e, mentre stava cadendo per terra, avrebbe appunto bestemmiato. Saranno partite le verifiche da parte della produzione del GF, che finora non ha però annunciato nulla. Il timore dei telespettatori è che anche stavolta non venga fatto nulla.

Altri hanno aggiunto: “Quest’anno le bestemmie passano tutte, dovrebbero squalificare tutti”, “Ha già bestemmiato diverse volte, ma quest’anno passa tutto”. Vedremo se Alessio sarà squalificato o meno.