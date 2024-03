Prima Mirko e Perla, poi Mirko, Perla e Greta e ora, davanti a quello che sembra un ritorno di fiamma già scritto, Mirko, Perla e Alessio. Sono quasi 6 mesi che al Grande Fratello va in scena questa soap senza attori professionisti e se da un lato c’è chi si dice stanco, stufo di questa dinamica, dall’altro c’è chi continua a difendere a spada tratta gli ex protagonisti di Temptation Island.

A maggior ragione perché sembra proprio che il Grande Fratello abbia fatto l’impossibile e anche di più pur di riuscire a riconciliare Perla e Mirko. Fin quando si è deciso di far entrare in questo meccanismo anche Alessio Falsone a provare a distruggere tutto. O meglio, questo è quello che sostiene Perla che, dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, ha avuto un lungo sfogo contro gli autori.

GF, Perla satura: si scaglia contro gli autori

Per chi si fosse perso dei passaggi, sono diverse le puntate, ormai, in cui si parla del legame che si è venuto a creare tra Perla e Alessio. I due hanno sempre ribadito di essere solamente amici ma, malgrado questo, sono state montate clip su clip che sembrano volte a lasciare spazio a dei fraintendimenti. E a scatenare la gelosia di Mirko.

Per questo motivo Perla ha detto di poterne più. Si è dapprima sfogata con Beatrice Luzzi e altri cui ha rivelato di detestare tutta questa situazione in cui pare si stia facendo di tutto per sporcare il ricongiungimento con Mirko. Poi, con lo stesso Alessio e Greta, è entrata nei dettagli, ha spiegato di non reggere più e attaccato le modalità degli autori.

ascoltate sto cazzo di video e non vi permette più di fare il nome di Alessio accanto a quello di perla.

perché se c'è questa situazione è anche colpa vostra.#perletti pic.twitter.com/wx2YT54j11 — anne💐 (@valourss) February 29, 2024

Perla sostiene di essere stata messa forzatamente in questa situazione, ovvero il triangolo con Anita e Alessio, e sta soffrendo molto. È anche stanca di doversi sempre giustificare durante le dirette. Alessio le ha consigliato di andare in confessionale a parlare con gli autori proprio come fatto da Beatrice qualche settimana fa, quando andrò a chiedere alla produzione di darsi una calmata con le clip sul suo conto.