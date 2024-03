Urla fuori dal Grande Fratello nella serata di ieri, alcuni fan del programma si sono rivolti verso Perla. Perla che, dopo l’ultimo confronto, non è secondo alcuni più così presa da Mirko. Che fosse concentrata sul gioco si era capito. Era stata lei a rivelarlo. “La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima. Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine”.

“Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano”, aveva detto Perla. Che aveva aggiunto: “Tutte le persone che credono in me, parlo anche dei fan, che mi guardano e che mi hanno sostenuta in questi mesi. Sembra poco ma per loro me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se sono qui è grazie a loro. Non posso fare questo a loro, come non lo posso fare a me stessa”.





Grande Fratello 2023, urla per Perla fuori dalla casa

Che non fosse presa di Mirko, sembra improbabile, eppure non la pensano così alcuni telespettatori tra cui quelli che ieri le hanno urlato di stare lontana da Alessio. A rivelarlo è stata Letizia Petris, mentre chiacchierava con Paolo Masella e Anita Olivieri. Alessio, da parte sua, è sembrato pendere un po’ per Perla. Alessio sul quale, ancora, ha messo gli occhi Anita come rivelato a Rosy e Varrese.

“Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre”.

urla gate concluso, ho messo la parte rallentata #perletti

in più giuseppe ha detto che c’era un uomo pic.twitter.com/VJTqTP9t6g — annoiata (@spillosulgf) March 1, 2024

“Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che er ail mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’. Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni”.