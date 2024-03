Un’altra uscita al Grande Fratello: nella notte successiva alla puntata, quella di mercoledì 28 febbraio scorso, Marco Maddaloni ha lasciato la casa senza avvisare nessuno e non ha ancora fatto ritorno né sono state rese note le ragioni di questo addio improvviso. “Motivi personali”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del programma che dopo quel post non ha più fatto sapere nulla del judoka.

Non solo sul pubblico, anche gli altri concorrenti del Grande Fratello sono rimasti sorpresi. E si sino preoccupati, fino a quando Paolo Masella ha rivelato un possibile motivo. Parlando con Beatrice Luzzi, il macellaio come si vede in una clip poi censurata non troppo prontamente dalla regia ha affermato che Maddaloni “voleva sapere informazioni sul contratto, voleva leggerlo”.

GF, l’indizio su Maddaloni notato dal pubblico

Quindi per questo avrebbe lasciato il programma dopo l’ultimo confessionale. C’è anche chi ha ritirato fuori gli sfoghi di Marco Maddaloni come “sono stanco” e “mi manca la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a chi sta qui da più tempo di me, ma sinceramente sono arrivato. Che vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, però…”.

Per ora però tanti indizi, supposizioni e nessuna certezza. Nemmeno sul suo ritorno nella casa, visto che il comunicato dice che ha “lasciato momentaneamente la casa”. Ma a questo proposito gli utenti più attenti hanno notato come Grande Fratello non abbia ancora chiesto agli altri una mano per preparare le valigie di Maddaloni. E questo potrebbe significare che presto tornerà.

E mentre si aspettano news sul suo ritorno o meno, in generale c’è malcontento tra il pubblico: “Ma di Maddaloni si sa qualcosa? – ha commentato un utente su X – perché lo reputo assurdo uscire senza un motivo grave“. E ancora: “È palese che Maddaloni sta incontrando la famiglia, se no non ha senso che ancora non rientri” e “Un conto è uscire per lutto o per salute, un conto aspettare a rinnovare finché non ti fanno incontrare i tuoi”.