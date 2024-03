Grande Fratello, ancora Beatrice Luzzi al centro della scena: l’attrice si è fatta notare per una sferzata a Varrese durante il tardo pomeriggio di ieri, 29 febbraio. Per Bea, dopo mesi a dir poco complicati, è arrivato finalmente il sereno: la certezza di un post in finale l’ha infatti tolta del tutto dal gruppo dei nominabili. Intanto Varrese medita vendetta contro il gruppo dei giovani. Nonostante la riappacificazione con Letizie il pubblico è certo che presto qualcosa succederà.

>>“Ciao ciao Mirko, è la fine dei Perletti”. Perla al Grande Fratello, nella notte cambiano le carte in tavola. Intervengono anche gli autori

C’è anche chi si spinge oltre, spiegando come Varrese stia giocando di strategia in attesa di mordere: “Varrese mi pare proprio un cobra. Sta facendo finta che tutto sia tornato a posto per far abbassare la guardia agli altri e poi attaccare. Sono sicuro che farà la sua mossa già lunedì”. Che tipo di mossa? Le ipotesi sono svariate: pugnalare alle spalle Letizia è la prima.





Grande Fratello, Beatrice pizzica Varrese: “lasciarmi, un errore”

Intanto Bea ha lanciato una frecciata a Varrese: “Lasciarmi è stata la più grande cazzata della tua vita”. “Lasciarti in diretta?”, ha replicato lui. “Lasciarmi e basta”. Tutto davanti a Garibaldi che non ha trattenuto una risata. Ecco alcuni dei commenti che si trovano su X: “Anche se Beatrice lo dovesse perdonare non non dimentichiamo che il giorno della morte del padre Giuseppe cantava e ballava con il pupazzo fregandosene altamente del suo dolore”.

“E che ringraziava Anita per avergli aperto gli occhi e che preferiva Samira a Bea”. E ancora: “Invece niente consensi. Bea e buona, nonché, una gran signora. Non gli ricorderà tutti giorni quanto sono stati cattivi. Ma noi non dimentichiamo le cacche ambulanti che sono. Fuori tutti, uno dopo l’altro. Non meritano nessuna comprensione. Punto. Ecchecxxxx”.

Bea “Hai fatto la più grande cazzata della vita tua”

Guru: Lasciarti in diretta

Bea: A lasciarmi 🚨🚨🚨 #grandefratello pic.twitter.com/iTYTO4zMHB — Shivan 🐹 (@Sheevan_) February 29, 2024

La resa dei conti dentro la casa sta per arrivare: Varrese avrà il suo bel da fare per difendersi da una serie di attacchi frontali che, già da giurarci, non finiranno nelle prossime ore ma andranno avanti ancora per molto anzi, moltissimo.