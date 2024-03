La notizia più brutta è arrivata in queste ore. Scoperta ufficialmente la motivazione dell’uscita dal Grande Fratello di Maddaloni. E parliamo di un fatto molto grave, infatti è stato colpito da un pesante lutto. Proprio con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, Marco ha rotto il silenzio e ha informato tutti i suoi follower di questa perdita per lui straziante.

Bellissime le parole scelte dal concorrente del Grande Fratello. Maddaloni è stato richiamato dagli autori per questo lutto e ha lasciato immediatamente la casa. Non sappiamo se nelle prossime ore rientrerà, come successo a Beatrice alcune settimane fa, ma sta di fatto che ora tutti i suoi fan si sono stretti intorno allo sportivo in questo momento molto difficile.

Grande Fratello, Maddaloni colpito da un grave lutto

Erano uscite fuori varie ipotesi sul suo momentaneo abbandono del Grande Fratello, invece la verità su Maddaloni era più brutta del previsto. Questo lutto gli ha procurato un dolore indescrivibile, come si evince dalle sue affermazioni social. Ha anche pubblicato una foto, nella quale era in compagnia con questa persona che purtroppo adesso non è più in vita.

Morto il suocero di Marco Maddaloni, che è ovviamente il papà della moglie Romina Giamminelli. Questo l’annuncio su Instagram del gieffino: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua”.

Maddaloni ha concluso: “Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”. Anche il Grande Fratello ha diramato un comunicato: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”.