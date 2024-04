Importantissima novità per Beatrice Luzzi, pronta a tornare in tv nelle prossime ore. L’annuncio è arrivato a sorpresa e a condividere la notizia è stata la stessa attrice. La seconda classifica del Grande Fratello sarà protagonista in un programma molto seguito. Ed è stata contattata per lasciare senza parole una persona, che lei conosce decisamente molto bene.

In questi giorni Beatrice Luzzi aveva confermato di essere in fermento, quindi in futuro la vedremo sicuramente altrove ma intanto ha iniziato con questa grande notizia. Ora sta per tornare in tv, infatti succederà qualcosa di importante nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo aspettarci nella serata di sabato 20 aprile.

Beatrice Luzzi pronta a tornare in tv: dove va nelle prossime ore

Dunque, Beatrice Luzzi potrà tornare in tv e lo farà in grande stile. Infatti, sarà ospite di una trasmissione molto importante. Ma possiamo subito anticiparvi che non si tratta di un programma italiano. Incontrerà infatti una persona che ha conosciuto nel reality show di Alfonso Signorini e questo momento farà emozionare davvero tantissimi telespettatori.

Nelle scorse ore è arrivato un comunicato ufficiale dal Grande Fratello albanese, infatti è stato scritto: “Questa sera una grande sorpresa per Heidi! Beatrice la incontrerà nella casa del Big Brother“. Per qualche minuto la protagonista di Vivere vedrà Heidi Baci, che è concorrente appunto del GF Albania. E chissà quante emozioni ci saranno.

Quindi, Bea è volata nella capitale albanese Tirana e farà questo incontro speciale con Heidi Baci. Sicuramente il pubblico sarà felice di rivederle una al fianco dell’altra in questa visione inedita fuori dall’Italia.