“Io cafone? Voi ignoranti”. Tina e Gianni, l’attacco choc del cavaliere: a UeD non era mai successo

Gemma Galgani è sempre a caccia dell’amore a Uomini e Donne. Anche la puntata di venerdì 1 aprile la dama torinese è stata protagonista per la conoscenza con Franco. Da qualche settimana ha iniziato la conoscenza di questo nuovo cavaliere che, pare, averla molto colpita. Infatti Franco ha cambiato idea sulla dama torinese: i due sono usciti insieme, hanno fatto un’esterna e lui si è mostrato molto affabile nei confronti di Gemma Galgani.

In studio, i due protagonisti del Trono Over confermano di aver continuato l’esterna a cena, senza le telecamere, dove Gemma Galgani ha ricevuto finalmente il suo premio: un bacio. Tutti hanno subito notato che l’atteggiamento sereno della dama che ha anche confidato che in quell’occasione ha indossato i jeans per piacere di più a Franco, dato che è un capo di abbigliamento che lui ama. Insomma, il professore ha cambiato totalmente idea su Gemma Galgani, mettendo da parte le remore nate dopo averla vista in studio e nell’approccio con altri uomini.





Tuttavia nelle ultime ore deve essere cambiato qualcosa tra la dama e Franco. Almeno stando a quanto si è visto in tv nel corso della puntata. Infatti Franco ha fatto un passo indietro comunicando la propria decisione con il telefono. Volendo spiegazioni, la dama di Torino ha raggiunto Franco in Abruzzo, ma il cavaliere ha evitato d’incontrarla. Nello studio di Uomini e Donne, l’atteggiamento di Franco, fa infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Sei un gran cafone. Sei la dimostrazione che anche con la cultura resti cafone”, sbotta l’opinionista. “Io sono un cafone, voi siete dei principi ignoranti”, ribatte a tono il cavaliere del trono over. “Torna al centro del salone di casa tua visto che hai detto che qui è un circo e sei qui solo per divertirti”, aggiunge ancora Tina Cipollari. “Se avevi chiuso e tra noi non c’era affinità, perché hai continuato ad inviarmi le canzoni?”, è quanto chiede Gemma Galgani a Franco. “Pensavo ti facesse piacere”, risponde il professore. “Gemma ti ha usata”, sbotta ancora Gianni.

Nel frattempo a Uomini e Donne continua a far discutere la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista ha deciso di uscire dal programma con Valeria, ma è la ragazza che ha scartato Federica Aversano creare il caos con parole durissime non solo contro il tronista ma anche contro la sua famiglia. “Mi state inondando di messaggi, like e preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso – ha tuonato la giovane -. Io penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle, soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male e alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti, io sono sempre più fiera di me”.

