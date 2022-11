Colpo di scena a Uomini e Donne. Quello che è successo ad una coppia che si è conosciuta in studio non accade di frequente durante il dating show condotto da Maria De Filippi. Infatti il pubblico è abbastanza abituato a seguire le lunghe vicende di dame e cavalieri, di corteggiatori e corteggiatrici nei confronti di tronisti e troniste. Spesso le loro frequentazioni sono lunghe, piene di alti e bassi, con una serie di storie che si intrecciano. In queste settimane, infatti, è spesso Ida Platano al centro dello studio per la sua storia con Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere ha detto di essere innamorato della dama, vorrebbe anche uscire con lei dal programma. In questo contesto si inserisce Roberta Di Padua che fatto qualche uscita con lo stesso cavaliere e che non crede all’amore che quest’ultimo prova per Ida Platano. La dama bresciana è combattuta ed è convinta che l’atteggiamento della dama di Cassino sia volutamente provocatorio. Spesso interviene Riccardo Guarnieri, che ha avuto una lunga frequentazione e relazione con Ida Platano: inoltre in una recente uscita ha anche baciato Roberta Di Padua.

UeD, è amore tra Fabiano e Cristiana: lasciano lo studio

Insomma un labirinto dal quale pare difficile uscire per i protagonisti. Il pubblico di Uomini e Donne è abituato a queste situazioni: di sicuro si stupisce quando due persone trovano subito l’intesa, si dichiarano amore e vogliono uscire insieme dal programma. È quello che è capitato a Fabiano e Cristiana: per la prima volta hanno fatto il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi una settimana fa. Evidentemente è stato un colpo di fulmine dal momento che nella puntata di venerdì 18 novembre hanno detto di voler uscire insieme.

Durante un ballo, il cavaliere e la dama del trono over si sono piaciuti subito scambiandosi immediatamente il numero di telefono. La coppia ha annunciato di voler lasciare subito la trasmissione per poter vivere liberamente la storia. Un annuncio che strappa gli applausi del pubblico, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lo storico opinionista si è complimentato con i due spiegando che è proprio questo l’obiettivo del programma.

“Accade una volta ogni dieci anni. La prossima coppia che lascerà la trasmissione dopo una settimana di frequentazione arriverà qui nel 2032”, commenta, invece, la bionda opinionista. Fabiano ha 49 anni, è di Livorno e lavora come gruista presso il porto di Livorno. Il cavaliere, inoltre, ha un figlio di 23 anni. Cristiana, invece, lavora come hostess su uno yacht privato e non ha figli.