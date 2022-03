Ancora problemi tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano a Uomini e Donne. La frequentazione tra la dama e il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei va avanti da diverse settimane. Tra Alessandro e Ida c’è una forte attrazione, ma per il momento, sembra che i due abbiano obiettivi diversi. Se Alessandro ama vivere le cose giorno per giorno, Ida non nasconde di iniziare una storia per creare qualcosa d’importante.

I due si sono ritrovati al centro dello studio e il cavaliere di Salerno non ha nascosto i suoi dubbi sulla conoscenza con la storica dama, visto che oltre a dire di non provare amore nei suoi confronti ha detto: “Mi sento di ritirarmi. Non ho determinate sicurezze”. Ida invece ha detto: “Gli ho fatto presente quello che gli avevo detto, dopo mi è sembrato come se non è stato considerato, ti ho detto la mia realtà è diversa, sto cercando di mettermi dall’altra parte per provare tutte queste sensazioni che sento. Non hai considerato il discorso che siamo completamente diversi, tu hai detto che a Brescia non ci verresti mai”.

La dama ha spiegato il suo punto di vista e riguardo ciò che è successo in studio nella precedente puntata: “Tina mi ha detto che ho il carattere di m***a, nel carattere visto che mi conosci un po’ come sono io…non ti ho detto difendimi”. Alessandro ha risposto: “Non hai bisogno di essere difesa, avevi risposto a Tina in maniera esaustiva, era una situazione diversa”, venendo subito criticato da Ida: “Sei superficiale in tante cose”. Quest’ultima con un tono di voce alto si è difesa, visto che rivolgendosi a Tina ha affermato: “È normale che divento pesante, l’hai sentito cosa ha detto? Il mio carattere è questo non cambia, ora mi dice faccio dei passi indietro”.





Quindi è intervenuta Tina Cipollari che ha criticato la dama: “Io credo che tu sbagli proprio i tempi, prima di progettare un futuro devi costruire un presente, parti col piede sbagliato, tra ansie, pregiudizi, cattivi pensieri, in un mese di frequentazione avrete litigato almeno venti volte”. Nel frattempo è arrivata una ammissione da parte di Alessandro: “Se devo pensare a trasferirmi sarebbe una cosa assurda”.

Questa frase ha scatenato la reazione di Ida Platano: “Insegnami tu Tina come si fa. So cosa voglio e anche quello che non voglio”. A difendere la dama ci ha pensato Gianni Sperti che ad Alessandro Vicinanza ha detto: “Quando non sei coinvolto abbastanza ci vuoi stare dalla mattina alla sera con quella persona, tu dai insicurezze”. “Perché la devo illudere? – ha detto il cavaliere -. Dei sentimenti li provo, oggi non mi sento innamorato, direi una bugia, tu sei innamorata di me?”. Ida Platano infine si è giustificata: “Non sono andata oltre, perchè una si può innamorare anche senza andare oltre”.