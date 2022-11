UeD, rivelazione su Roberta Di Padua: parla l’ex protagonista Diego Tavani. Per chi non lo ricordasse era stato cavaliere del trono over lo scorso anno, lasciando poi il trono con Aneta. Nel corso della prima intervista post scelta rilasciata al Magazine del programma, Diego Tavani e Aneta Buchtova avevano risposto alle domande senza tenersi per loro la felicità del momento. “La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa… è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello”.



E diversamente da una domanda sulla loro storia non poteva cominciare l’intervista rilasciata a Tvpertutti.it. Spiega Diego: “La vita con Aneta sta andando benissimo, da poco conviviamo insieme e siamo felici per questo passo. Insieme a lei sto trovando il mio equilibrio, essendo per me un cambio radicale, ma giorno dopo giorno sempre più felice”.

UeD, rivelazione su Roberta Di Padua: parla Diego Tavani



Dopo una serie di domande è arrivato il turno di esprimersi su alcuni dei protagonisti dell’attuale stagione. A cominciare da Riccardo Guarnieri per il quale non ha parole dolci. “Ho sempre pensato, per quel poco visto in studio fino a che ero presente lì, che Riccardo abbia sempre usato il sentimento di Ida per assecondare le indecisioni proprie nel volerla realmente o semplicemente per sentirsi importante ai suoi occhi”.



E ancora: “Come la vedo io, in entrambi i casi, un comportamento da uomo insicuro e non completamente appagato”. Non è il primo, e non sarà l’ultimo, a parlare così di Riccardo. Ma sorprendere sono le sue parole su Roberta Di Padua, la bellissima dama del trono over ed ex di Riccardo Guarnieri. Su di lei Diego ha mantenuto un certo tatto senza però esimersi dal dare un giudizio.



“Roberta non la conosco, ma ho visto che interagisce con gli ex di Ida per farle uno screzio, anche perché tra loro non corre buon sangue da tempo”. Parole che condividono anche i fan. Scrive un utente sulla pagine Instagram del programma: “Roberta cerca sempre di insinuare ad Alessandro dubbi su Ida. Vivere di espedienti è la cosa peggiore che una donna possa fare. Pessima!”.

