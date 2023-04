UeD, una puntata certamente scoppiettante quella andata in onda mercoledì 19 aprile 2023. Sono volate parole grosse nello studio di Maria De Filippi e si è quasi sfiorata la rissa. Ma andiamo con ordine. Intanto un primo scontro di fuoco tra Tina Cipollari ed Elio, come abbiamo raccontato nel pezzo che trovate qua sotto. “Ma chi sei? Ma vedi sto cafone”, ha detto l’opinionista al cavaliere.

E poi ha continuato: “Se c’è una cosa che detesto di più quando gente come te viene a giocare a fare il signore. Ma chi sei? Mica serve solo la giacca e cravatta magari sei un fallito un morto di fame senza un euro in tasca un ripulito”. È anche uscita dallo studio Tina, dopo aver attaccato Elio con modi e toni che non sono nuovi al pubblico di UeD.

Leggi anche: “Morto di fame, fallito”. UeD, Tina Cipollari choc: insulti al cavaliere. Chiesti provvedimenti





UeD, rissa sfiorata: “Ti strappo i capelli uno a uno”

Finito questo siparietto, un altro se possibile ancor più infuocato. Protagoniste, questa volta, Gemma Galgani e Paola tra cui, è cosa nota, non corre buon sangue. Le due dame di UeD si scontrano da mesi, da quando erano interessate allo stesso cavaliere. E ora sono entrambe sono uscite con Elio.

Ma l’esterna di Gemma ed Elio è andata meglio di quella con Paola, che le ha subito lanciato una frecciata. “La verità è che Elio vorrebbe una donna esteticamente come me, ma affamata come lei”. Apriti cielo nello studio di UeD. La dama di Torino si è addirittura alzata dal centro dello studio voltandosi verso di Paola per poi raggiungerla.

GEMMA CHE SI ALZA E VA DA PAOLA AIUTOOOO #uominiedonne pic.twitter.com/ryEqKFUzkY — trashtvstellare (@tvstellare) April 19, 2023

Dalla prima fila del parterre femminile di UeD, Gemma ha voluto un faccia a faccia diretto con Paola. Anche Tina ha provato a dissuaderla, ma è partita come un treno. Rissa sfiorata: “Ti strappo i capelli uno a uno”, le ha detto la torinese che forse non si è mai vista così arrabbiata. Anche Armando Incarnato si è intromesso, invitando la dama a non abbassarsi al livello di Paola. Anzi, le ha detto che avrebbe dovuto chiedere scusa.