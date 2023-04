Fulmini e saette nella puntata di oggi di Uomini e Donne con Tina Cipollari che ha letteralmente perso le staffe; sempre sopra le righe stavolta Tina è andata forse oltre, scatenando una protesta sui social che arriva a chiedere provvedimenti a Maria De Filippi. Per quanto un cavaliere possa essere caratterizzato da un basso livello di empatia infatti il pubblico non gradisce certe uscite fuori luogo. Rivolgendosi al cavaliere ha detto: “Se c’è una cosa che detesto di più quando gente come te viene a giocare a fare il signore”.



E ancora: “Ma chi sei? Mica serve solo la giacca e cravatta magari sei un fallito un morto di fame senza un euro in tasca un ripulito”. Motivo scatenante della lite era stata il fatto che il cavaliere avesse raccontato una curiosità sulla sua vita infantile: da ragazzino aveva vissuto una brutta esperienza con burro e ricotta al punto da non poterli più mangiare.

Uomini e Donne, Tina Cipollari insulta il cavaliere Elio



Lui è il cavaliere Elio che durante la cena ha raccontato questo episodio alla dama Paola e si lamentato perché lei, dopo il racconto, ha comunque mangiato burro. Un gesto che Elio ha percepito come una mancanza di rispetto. Così Tina Cipollari ha sbottato e lo ha riempito di critiche. “Ma guarda te ma chi è arrivato e non posso sentire l’odore del burro della marmellata la ricotta ho il mal di mare ma chi sei? Ma vedi sto cafone”.



E immancabile è stata la reazione del pubblico. “E Maria a questo che fa le prove di galanteria alle donne non lo asfalta fuori da li? No, tutto molto normale. “Sono qua a trovare una donna a cui piace andare in barca, senno niente”. E ancora: “Tina comunque esagera con le offese, fino a quando non trova qualcuno che la querela, questo a prescindere da quello che potrebbe essere lui caratterialmente”.



“No vabbè qui si vola altissimo, ma veramente veramente, questo non parla neppure di intolleranza ma di trauma infantile con la ricotta e questa doveva sta a pensa ha avuto il trauma non posso ordina il burro. Ora Paola non mi è simpatica però dai su davvero davvero”.