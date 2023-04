Uomini e Donne, Nicole Santinelli spiazza tutti: la decisione a sorpresa travolge lo studio e non lascia indifferente neppure Maria De Filippi. Sì perché quello a cui le anticipazioni rivelano si assisterà sarà quanto di più lontano ci si potesse aspettare da Nicole, un autentico colpo di scena che sta facendo rumoreggiare (e parecchio) in fan del dating con una parte che accusa la tronista di avere un comportamento ambiguo e finalizzato solo a restare più a lungo possibile. Una teoria che alcuni fan riportano.



“Scusate ma quelli che difendono Nicole dicendo che sta facendo un bel percorso ed è una ragazza di contenuti, che trasmissione stanno guardando???una delle troniste più fasulle e prive di contenuti di uomini e donne…le sue esterne sembrano puntate di cento vetrine”. Nell’ultima esterna è stata protagonista di momento di passione con Carlo.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli non si fida di Carlo



Tra lei e il corteggiatore era scattata la scintilla e il bacio. Davanti a quelle immagini il pubblico aveva iniziato a fare ipotesi: a spiegare come la scelta sarebbe stata lui. E invece nulla di tutto questo. O almeno così sembra. Perché Nicole è stata protagonista di un clamoroso passo indietro. A quanto riportano le anticipazioni la tronista si ritroverà al centro dell’attenzione in studio per i suoi dubbi sul conto di Carlo.



Nel dettaglio non ha nascosto le sue titubanze dopo aver scoperto che il ragazzo non si interesserebbe di lei più di tanto durante la settimana. Scrive Blasting news come: “Ha scoperto che Carlo non chiederebbe informazioni sul suo conto e per tale motivo ha messo in dubbio l’interesse del ragazzo. Secondo Nicole, lui non proverebbe un sentimento autentico nei suoi confronti”.



“Motivo per il quale ha esplicato i suoi dubbi e i suoi sospetti sul pretendente”. A quanto pare però l’uscita di Nicole Santinelli davanti a tutto lo studio di Uomini e Donne non è piaciuto a Carlo che ha risposto per le rime bollando ogni accusa come insensata e rivelando di essere pronto anche ad andare via subito dalla trasmissione con lei.