I fan di Uomini e Donne non hanno dubbi su chi sarà la scelta di Nicole Santinelli e l’ultima esterna sembra confermare tutto. Nicole è sembrata particolarmente presa dal corteggiatore con il quale è scattata un bacio lunghissimo. Neppure questo momento, tuttavia, ha fatto sì che si placassero le chiacchiere e le polemiche sulla bellissima tronista con la pagina Instagram di Uomini e Donne presa d’assalto tra chi la difende e chi la accusa di essere un personaggio costruito e solo in cerca di visibilità.



Tra i maggiori critici di Nicole c’è Roberta Di Padua, alla quale risponde un fan: “Non capisco la cattiveria nei confronti di questa ragazza. Sono sempre stata giudicata perché mi hanno sempre detto di essere una persona snob, antipatica, fredda solo perché ho sempre avuto difficoltà i miei sentimenti e sono sempre stata sulle mie. Preferisco mille volte una ragazza a modo come Nicole piuttosto che una come Roberta”.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli bacia Carlo in esterna



E ancora: “Il carattere non è urlare anche perché se a 40 anni sei sola e ti comporti da zitella acida forse sto gran carattere non serve a molto”. A molto, invece, è servita l’esterna lontana da Uomini e Donne che Nicole Santinelli ha fatto con Carlo. Il corteggiatore ha raccontato aspetti della sua vita passata: “Ero sempre quello diverso perché non ero esuberante e per questo finivo sempre ai margini”, ha raccontato Carlo.



“Mi rifugiavo nel cibo e questo mi ha portato ad aumentare di peso: ero grasso”. E più insicuro. Parole che hanno toccato il cuore di Nicole che ha preso l’iniziativa e ha baciato Carlo tra l’apprezzamento crescente del pubblico: “Bellissima esterna, la confidenza che le ha fatto avvalora di più ciò che ho sempre pensato di lui… È un uomo vero e piacevole”.



“Roberta eclissati per piacere, fatti gli affari tuoi, nel momento in cui Maria ti chiede d’intervenire potresti rifiutarti in modo gentile. Ma poi cosa vuoi dimostrare?”. “Ma Carlo è innamorato, se no sto atteggiamento da “zerbino” veramente non è giustificabile. Ammesso che nemmeno da innamorati lo si debba essere… però si sa.. di fronte all’Amore diventiamo spesso dei “deficienti”.