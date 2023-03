Pesante accusa a Maria De Filippi e Uomini e Donne da parte di un volto, che tanto ha fatto discutere nel recente passato nel dating show. Attraverso il social network Instagram sono arrivate delle parole inequivocabili, che metterebbero in dubbio la trasmissione di Canale 5. E sicuramente la padrona di casa, oltre agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, non sarà stata felicissima di leggere quelle cose davvero brutte ed inaspettate. E ora i guai sono praticamente dietro l’angolo.

Dunque, Maria De Filippi e l’intero programma di Uomini e Donne sono stati messi nel mirino. Intanto, però, stando alle anticipazioni di queste ore, Incarnato ha scoperto che Paola Ruocco avrebbe un manager che la seguirebbe passo dopo passo. Quindi, parteciperebbe alla trasmissione con l’ausilio di questa persona che potrebbe studiare le mosse necessarie per farla diventare protagonista nel dating show. Non resta che attendere la messa in onda della puntata del 22 marzo per comprendere cosa si dirà precisamente in studio e quale sarà la decisione finale.

Maria De Filippi e Uomini e Donne, arriva una pesante accusa

A rompere il silenzio è stata Desdemona Balzano, che ha puntato il dito contro Maria De Filippi e Uomini e Donne. Lei era stata criticata per il suo rapporto con Giuseppe, ma il sito Leggo ha riportato le precisazioni dell’ex dama: “Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. A Giuseppe, uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. Ora siamo qui ed insieme. I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone e questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame”.

Queste le parole molto forti ed emblematiche di Desdemona, che in una Instagram story ha scritto: “So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni…ma vi dimostrerò che la nostra è vera!”. Quindi, ha voluto sottolineare la non veridicità del programma di Maria, che proporrebbe al pubblico storie d’amore tutt’altro che vere. Non sappiamo se la redazione o la stessa presentatrice vorranno intervenire per rispondere a queste dichiarazioni dell’ex protagonista del Trono Over.

C’è inoltre grande attesa a Uomini e Donne per la scelta della tronista Lavinia Mauro, che è presente da ormai tantissimi mesi. Eppure il suo percorso è ancora in salita, visto che uno dei due corteggiatori, Alessio Corvino, ha deciso di non presentarsi mettendo a repentaglio tutto.