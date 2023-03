Si fa sempre più dura la stagione di Uomini e Donne. Un’altra dama potrebbe essere cacciata da Maria De Filippi, alla luce di alcuni fatti che sono emersi nell’ultimo periodo. Vi abbiamo già riferito nei giorni scorsi dell’addio di Desdemona, che però non ha accettato per niente la decisione del programma e si è detta pronta a querelare Gianni Sperti ed Armando Incarnato. E ora quest’ultimo ha nuovamente scoperto qualcosa su una protagonista e la conduttrice potrebbe correre nuovamente ai ripari.

Ma a Uomini e Donne non si parla solamente della dama che potrebbe essere cacciata via nelle prossime ore, bensì anche di Gemma Galgani. Nella registrazione del 19 marzo spazio anche a Gemma e al fatto che stia rischiando di interrompere la frequentazione con il cavaliere Silvio: “Si è parlato anche stavolta di Gemma e di Silvio, lui vorrebbe chiudere ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose“. Quindi, l’uomo sarebbe ormai in procinto di mollare la dama, però per non lasciare nulla di intentato ha voluto dare un altro po’ di tempo alla Galgani.

Leggi anche: “Un caos, roba mai vista”. UeD, panico per il nuovo tronista Luca Daffré: è successo nel dietro le quinte





Uomini e Donne, dama cacciata via? L’indiscrezione

La novità su Uomini e Donne potrebbe esserci nella giornata di mercoledì 22 marzo, quando ci sarà una nuova puntata su Canale 5. E potremmo assistere a questa dama, che verrebbe cacciata da Maria De Filippi alla luce di una segnalazione giunta da Armando. Dopo aver fatto fuori Desdemona, potrebbe essere in grado di far terminare anzitempo il percorso di questa donna. Clamorosa l’indiscrezione che è uscita sul suo conto, infatti avrebbe tenuto nascosto alla redazione un fatto rilevante.

Stando alle anticipazioni di queste ore, Incarnato ha scoperto che Paola Ruocco avrebbe un manager che la seguirebbe passo dopo passo. Quindi, parteciperebbe alla trasmissione con l’ausilio di questa persona che potrebbe studiare le mosse necessarie per farla diventare protagonista nel dating show. Non resta che attendere la messa in onda della puntata del 22 marzo per comprendere cosa si dirà precisamente in studio e quale sarà la decisione finale, che verrà presa dalla presentatrice Mediaset.

Dopo Pinuccia, Biagio Di Maro e Desdemona, un’altra protagonista del Trono Over di Ued sarebbe quindi fortemente a rischio. E staremo a vedere se ci sarà un durissimo scontro faccia a faccia tra la dama e Armando Incarnato.