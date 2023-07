Incredibile notizia su Uomini e Donne, infatti il nuovo tronista potrebbe arrivare da un altro programma di Canale 5. Sono in tanti ad essere favorevoli a questa ipotesi perché il protagonista in questione si è subito fatto apprezzare dai telespettatori, i quali vedono in lui le caratteristiche giuste per convincere Maria De Filippi a portarlo nel dating show. Ma ovviamente bisognerà avere qualche certezza in più nei prossimi giorni.

Intanto, però, questa sembra la situazione che si sta creando. Già nei giorni scorsi si era vociferato di questa possibilità e nelle ultime ore l’indiscrezione ha preso ancora più corpo. A Uomini e Donne potremmo vedere un tronista che ha già preso parte ad un importante programma di Canale 5. E in pochi mesi la sua vita svolterebbe di botto, dato che fino a qualche tempo fa il suo nome era praticamente sconosciuto a tutti.

Leggi anche: “Chiudete anche Uomini e Donne”. Dopo il caso D’Urso, scoppia il caso sul programma di Maria





Uomini e Donne, il tronista arriva dall’altro programma di Canale 5

Questa eventuale conferma è stata chiesto anche al blogger Lorenzo Pugnaloni, che non ha potuto però dare la certezza della notizia. A Uomini e Donne il nome del nuovo tronista non dovrebbe essere ignoto al pubblico, dato che proverrebbe da quel programma di Canale 5 che sta facendo faville. Gli ascolti televisivi sono infatti straordinari e questo personaggio è riuscito ad imporsi in un attimo, risultando uno dei preferiti del pubblico.

Pugnaloni ha fatto sapere nei giorni scorsi che ci saranno sia persone sconosciute che altre già note. Uno dei tronisti che abbiamo già visto in tv potrebbe essere Fouad, ovvero uno dei tentatori di Temptation Island, che si era avvicinato alla concorrente Gabriela. Anche se l’esperto di UeD non ha potuto confermare questa notizia perché le registrazioni ci saranno solamente a fine agosto e ora si può solo parlare di possibilità.

Lorenzo Pugnaloni ha scritto su Instagram: “Ovviamente prima della prima registrazione di UeD è impossibile avere ogni tipo di certezza. E sapete che non do mai fake news. A proposito di Fouad, potrebbe essere un’ipotesi valutabile. Non sarebbe la prima volta che qualche tentatore passa al trono. Chissà, vedremo”.