Momento difficilissimo per Uomini e Donne e quindi Maria De Filippi. C’è chi sta chiedendo la chiusura immediata del programma di Canale 5 per una motivazione ben precisa. A parlare sono stati alcuni telespettatori, arrabbiati per le decisioni assunte fin qui da Mediaset. E che non sarebbero coerenti secondo loro, dato che il dating show di Mediaset sarebbe peggiorato notevolmente. E ad essere attaccata è stata anche Tina Cipollari.

Non sappiamo come andrà realmente a finire e se ci saranno risposte da parte di Pier Silvio Berlusconi, ma Uomini e Donne di Maria De Filippi è finito nel vortice delle polemiche. E senza fare troppi giri di parole, è stata richiesta la chiusura della trasmissione, che da settembre tornerà a fare compagnia a milioni di persone. Ma vediamo chi sono stati coloro che hanno deciso di puntare il dito contro le dinamiche di UeD.

Uomini e Donne di Maria De Filippi, c’è chi invoca la chiusura

A protestare vivacemente sono i fan di una delle conduttrici più in vista della televisione italiana. E per difenderla questi utenti hanno condannato Uomini e Donne e quindi anche Maria De Filippi. Ma perché è stata chiesta la chiusura del programma? A spiegare tutto è stato il sito Blastingnews, che ha anche pubblicato alcuni commenti contro il dating show, che ormai avrebbe raggiunto dei livelli tutt’altro che positivi.

A contestare UeD sono stati i sostenitori di Barbara D’Urso, furiosi per la cacciata della presentatrice da Pomeriggio Cinque. E queste sono state le reazioni, apparse sul web: “Gli atteggiamenti di Tina vanno severamente puniti, soprattutto quando manca di rispetto alle persone anziane. Questo è il vero trash da abolire e far sparire da Canale 5, non il gossip di Barbara d’Urso”, “Pier Silvio, adesso devi aprire gli occhi sul programma del pomeriggio di Maria De Filippi e prendere provvedimenti“.

E un altro internauta ha aggiunto: “Dopo l’addio di Barbara D’Urso, Pier Silvio deve procedere con la chiusura di Uomini e Donne”. Ovviamente questa ipotesi appare decisamente impossibile, ma c’è molto malcontento intorno alle scelte di Mediaset.