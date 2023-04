“Questione di giorni”. Uomini e Donne, Nicole Santinelli non può più nascondersi: arriva l’annuncio

Uomini e Donne, chi sceglierà la tronista Nicole Santinelli. La protagonista del Trono Classic sta attirando su di sé, com’era prevedibile, l’attenzione e l’interesse del pubblico. Lei, 29enne di Roma, si è messa in luce non solo per le conoscenze dei vari Carlo, Christian e Andrea, ma anche per i continui battibecchi se non veri e proprio scontri con Roberta Di Padua. Addirittura c’è chi ha ipotizzato che Maria De Filippi stessa non veda di buon occhio la tronista e la lasci, diciamo così, in balia degli attacchi di Roberta.

Ma qui siamo nel campo della fantascienza o giù di lì, quel che è certo è quello che sta succedendo tra Nicole e i suoi pretendenti. Intanto c’è stato il bacio con Carlo che però a molti spettatori non piace: “Sembra già sentirsi sposato dopo due volte che la vede e non perde occasione di sponsorizzare la sua palestra. Altro che innamorato, dai su”. Poi c’è stato il bigliettino-gate con Andrea coi due accusati di aver violato il regolamento. Adesso spunta fuori la teoria per cui la tronista avrebbe già in mente la sua scelta definitiva…

Nicole ha già deciso: ecco chi sceglierà tra i pretendenti

Ormai mancano poche settimane al termine di questa edizione di Uomini e Donne che come gli anni passati è stata premiata dagli ascolti e dal pubblico. Secondo Lorenzo Pugnaloni, appassionato ed esperto di tutto il mondo che ruota attorno al programma di incontri di Canale 5, oltre a dare anticipazioni settimana dopo settimana ha espresso la sua opinione proprio sulla tronista Nicole Santinelli: “A me lei non dispiace, mi piace il suo carattere“.

L’esperto di Uomini e Donne ha voluto poi rivelare quale corteggiatore sceglierà Nicole Santinelli. Ebbene, secondo lui la tronista preferirà Andrea: “Sulla scelta palese sarà Andrea“. Dunque Pugnaloni non ha dubbi, alla fine la scelta ricadrà proprio sul corteggiatore che col suo comportamento ha alimentato una grossa polemica sulla coppia.

Lo stesso Gianni Sperti aveva duramente criticato Andrea per il biglietto dato a Nicole. L’opinionista è arrivato ad accusare la tronista di essersi messa d’accordo con il corteggiatore per fare un percorso insieme all’interno del programma. Percorso che sarebbe poi sfociato nella scelta finale di Nicole, appunto, su Andrea. Vedremo se andrà veramente così e in quel caso avrà avuto ragione Gianni oppure il cammino della tronista è stato ‘naturale’?

