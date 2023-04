“Io me ne vado”. E Nicole corre dietro al corteggiatore: sorpresa per tutti a un passo dalla scelta a UeD

Si fa sempre più vicino il momento della scelta, a Uomini e Donne, della tronista Nicole. Senza dubbio è un volto che ha fatto tanto discutere durante questi mesi, principalmente per i suoi continui scontri con la dama del Trono Over Roberta. Adesso però le cose si fanno sempre più dure per la giovane ragazza, che dovrà scegliere uno dei sue due corteggiatori nelle prime settimane di maggio.

A contendersi la giovane tronista ci sono Andrea e Carlo. Per la maggior parte dei telespettatori e fan di Uomini e Donne la scelta di Nicole ricadrà proprio su Andrea, colui che inizialmente aveva attirato l’attenzione della dama Roberta. A quanto pare, secondo alcune anticipazioni delle registrazioni, Nicole ed Andrea riusciranno a ritrovare il trasporto che c’era tra di loro durante i primissimi incontri, soprattutto per iniziativa di lui.

Leggi anche: “Sei una me***!”. Caos a UeD, Tina Cipollari esplode e lascia lo studio. E il cavaliere annuncia “provvedimenti”





Uomini e Donne, la tronista Nicole sempre più vicina alla scelta

Dunque, durante l’esterna di Nicole ed Andrea, scatterà un bacio molto passionale, che ha notevolmente travolto la tronista di Uomini e Donne, come lei stessa ha dichiarato. Questo ovviamente ha portato ad una reazione non tanto pacata da parte dell’altro corteggiare Carlo. Quest’ultimo si è mostrato decisamente nervoso ed arrabbiato per quanto accaduto, tanto da arrivare a mettere in discussione la sua presenza all’interno del dating show. Carlo ha dunque minacciato di abbandonare definitivamente il programma.

Dopo la sfuriata del corteggiatore, Nicole lo ha rincorso dietro le quinte, per cercare di tranquillizzarlo ed evitare che prendesse decisioni dettate dalla rabbia e dalla delusione. Nicole, dopo una serie di frasi, ha fatto sì che il ragazzo rientrasse in studio e continuasse quindi il suo percorso. Questo rapido cambio di idee ha portato ad un intervento negativo da parte dell’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo ha infatti scatenato la sua rabbia, arrivando ad accusare Carlo di essere un vero e proprio “sottone“.

Oltre a Roberta Di Padua, molte altre donne, presenti nel parterre femminile del Trono Over, hanno dichiarato il loro dissenso nei confronti della tronista Nicole, definendo il suo atteggiamento arrogante e saccente. Aurora Tropea ha invece confessato di nutrire grande simpatia per lei, facendole addirittura recapitare in camerino un regalo.