A Uomini e Donne tensione altissima in studio con Maria De Filippi decisamente furiosa. Nella puntata andata in onda venerdì 28 aprile su Canale 5, la conduttrice ha ascoltato attentamente le dinamiche ma alla fine non ce l’ha fatta più ed è esplosa davanti a tutti. Si era infatti stancata di un atteggiamento assunto da una delle protagoniste del dating show e glielo ha fatto notare esplicitamente. E non è stato l’unico momento carico di ansie e preoccupazioni per il pubblico.

Infatti, c’è pure stato un litigio furioso tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che è sfociato quasi in rissa. E le telecamere non hanno indugiato più di tanto su di loro, infatti il programma ha optato per una censura. Ma a Uomini e Donne c’è stato spazio anche per la sfuriata di Maria De Filippi, la quale ha usato una frase molto chiara e priva di equivoci per spiegare la sua posizione. C’è una dama infatti, che è stata accusata di essere lì non per trovare l’anima gemella ma per essere esclusivamente al centro dell’attenzione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa: “Smettila di parlare al microfono”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ascoltato insieme a tutti gli altri presenti in studio la discussione con Incarnato nel mirino. Questa dama ha infatti puntato il dito contro di lui e ha trascurato un altro aspetto rilevante, ovvero la sua conoscenza con un cavaliere. Quest’ultimo, come ha ricostruito il sito Ultimenotizieflash, ha criticato la donna facendo intendere che lei sia lì solo per attaccare Armando e quindi non sarebbe davvero vogliosa di innamorarsi.

I due protagonisti della vicenda sono stati Aurora Tropea e il cavaliere Dario. Lui ha confessato la sua intenzione di interrompere la frequentazione con la dama e quest’ultima ha pianto. La padrona di casa ha cercato di risolvere la questione, invitando lei a fare un ballo con l’uomo. Aurora però non smetteva di discutere e Maria ha quindi perso la pazienza: “Ma alzati e vai a ballare con lui. Queste cose gliele dici da vicino senza il microfono, basta continuare a parlare al microfono“.

Dario ha chiaramente parlato di una specie di vendetta di Aurora, che ha il desiderio di attaccare duramente Armando Incarnato. E ha messo in dubbio le sue reali volontà di conoscere un uomo, affinché possa diventare poi il suo fidanzato.