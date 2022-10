Luisa Anna Monti, la dama di UeD continua la battaglia contro il tumore: ha annunciato che dovrà sottoporsi a nuovi esami. Prima di dichiarazioni ufficiali le ultime erano state sul comportamento tenuto nella Casa del GF Vip 7 da alcuni concorrenti contro Marco Bellavia. “Premetto che non sono nessuno x puntare il dito ma dico la mia. Queste persone non sanno cosa sia la depressione, io al loro posto sarei uscita dietro la Lamborghini e Ciacci, avreste fatto più bella figura! Mi meraviglia il comportamento della Sigra Goich e di Carolina Marconi”.



“Due donne che hanno affrontato una la perdita di una figlia, l ‘ altra il cancro, ho sempre ammirato Carolina, supportata, seguita, ma dare del patetico a Marco credendo di spronarlo in buona fede, ahimè non si può sentire”. Parole dure e che non lasciano spazio ad alcun fraintendimento. Intanto Luisa si prepara a bena altra battaglia.

UeD, Luisa Anna Monti: la battaglia contro il tumore continua



Nelle prossime settimane dovrà sostenere nuovi esami dopo la scoperta del cancro al seno un anno fa che, tra le altre cose, l’ha costretta a rimandare le nozze con Salvio, il cavaliere che aveva incontrato proprio nello studio del talk show Mediaset. “Sto seguendo la terapia ormonale. Anche su questo vorrei dire che alcune donne l’abbandonano per gli effetti collaterali”.



E ancora: “Ecco, vorrei dire che è importante seguirle, perché abbassano il rischio che la malattia torni”. Po rivela: “”Recentemente ho fissato dei controlli per alcuni disturbi. Dovrò fare altri esami: ho paura, non lo nego, ma non mi tiro indietro. Il prossimo 19 ottobre mi sottoporrò a degli accertamenti per problemi che ho da un po’ di giorni allo stomaco”.



Luisa ha poi ribadito l’importanza della prevenzione, visto anche che ottobre è il “mese rosa”: “Il mese della prevenzione viene incontro a tutti, offrendo screening e visite. C’è sempre tanta paura di farsi visitare, perché c’è paura di sapere, di scoprire. Questo vale per chi sta bene e per chi fa i controlli. Eppure una visita può salvarci la vita”.

