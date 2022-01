Grandi emozioni a ‘Uomini e Donne’ nella puntata del 27 gennaio e a commuoversi è stata Ida Platano, che non è riuscita a trattenere il suo stato d’animo quando si è toccato un argomento delicato. Tina Cipollari si è infastidita non poco per quello che è successo e soprattutto per il motivo delle lacrime della dama del dating show di Maria De Filippi. Mentre la conduttrice è parsa sicuramente più dispiaciuta e ha compreso che effettivamente l’amica di Gemma Galgani è ancora particolarmente scossa.

Qualche giorno fa si è alzato un polverone per le dichiarazioni di Diego Tavani su Ida Platano. Lui ha mantenuto la calma e dopo alcune polemiche anche di Armando Incarnato, ha continuato a ribadire di non essere a Uomini e Donne per Ida Platano per poi aggiungere: “Non è vero, perché c’è stata una registrazione in cui ho iniziato la conoscenza con Elena, ci sentiamo e non ci siamo più visti, non c’è stato niente con Elena, sono entrato nel periodo di quarantena Covid. Elena ha fatto di tutto per conoscermi”.

Nell’appuntamento del 27 gennaio di ‘UeD’ si è parlato dunque di Ida Platano e della sua nuova conoscenza con il cavaliere Andrea. Lei dopo essere stata invitata a cena dall’uomo, si è complimentata con lui per l’affetto che ha per i figli, ma tutti si sono accorti del suo scarso interesse. In quei frangenti la De Filippi ha chiesto ad uno dei volti femminili più noti del programma di tornare a soffermarsi su un argomento molto importante, che a suo modo di vedere continua a crearle problemi.





Ebbene sì, Ida Platano è ritornata a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri e si è commossa moltissimo: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”. Ma Tina è esplosa di rabbia: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, avete ancora il cuore delle quindicenni”.

E infine Tina ha detto, rivolgendosi sempre a Ida Platano: “Sei una donna matura e dovresti andare oltre, stavano sempre a litigare Ida e Riccardo. Non è stato un rapporto sereno, scappava e lei lo rincorreva e tu questo lo chiami grande amore?”. Mentre Gianni Sperti non ha condiviso il pensiero della collega e si è schierato totalmente dalla parte della Platano, comprendendo i suoi timori verso il sesso maschile.