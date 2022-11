UeD , Ida Platano lascia lo studio: stavolta per sempre. La notizia arriva dalle ultime anticipazioni del programma. Un vero terremoto, dopo anni di presenza in studio Ida Platano era infatti diventata una dei volti di punta del dating di Maria De Filippi. Sono stati giorni complessi questi per Ida, alle prese con un duro botta e risposta con Federica Aversano. La tronista ha spiegato di non aver apprezzato una dichiarazione che Ida ha fatto durante la passata edizione, subito dopo la scelta di Matteo Ranieri. “Quando non sono stata la scelta tu hai detto: ‘Non mi dispiace affatto che non è stata la scelta”.



Parole che Ida ha smentito: “No assolutamente, non ho usato queste parole. Ero a favore di Matteo in quel momento, ero felice per lui. Io ti ho capito… Solo alcune volte non riuscivo a capirti, ognuno ha il proprio carattere. Questo non mi limita solitamente a conoscere una persona. Ma all’epoca mi sono data dei limiti perché mi piaceva Matteo”.

UeD, Ida Platano lascia lo studio con Alessandro Vicinanza: sarà vero amore?



Ad avere ragione però è proprio Federica. Dopo la scelta ad aprile 2022 Ida aveva spiegato: “Mi aspettavo scegliesse Valeria, io avevo capito. Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non aveva empatizato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei”.



Ida, alla fine, ha dovuto ammettere. Avrà tempo e modo di consolarsi. Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne, che verranno trasmesse tra novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di coronare il suo sogno d’amore. Ida ha infatti deciso di lasciare definitivamente la trasmissione insieme ad Alessandro, per viversi questa storia d’amore lontani dai riflettori.



Durante la scelta niente petali di rosa, ma baci e tenerezze. E non è mancato una retroscena inaspettato legato a Armando Incarnato che ha abbracciato i due protagonisti del trono over congratulandosi con loro per questa scelta definitiva. Felice della scelta anche Gianni Sperti che ha sempre difeso Ida per la quale ora si apre un nuovo mondo lontano da UeD.

