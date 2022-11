“Ci saranno novità”. Ida Platano, dopo Uomini e Donne arriva la sparata di chi la conosce bene

UeD, Ida Platano: auguri dall’ex Marcello Messina. Uscita dal programma con Alessandro Vicinanza è pronta a viversi la sua storia d’amore. E parole di incoraggiamento arrivano proprio da Marcello: “Sono contento se hanno scelto di uscire. Hanno scelto di vivere una relazione normale nella vita quotidiana e non posso che essere contento. Per quel poco che ho conosciuto Ida penso che sia una persona che dà il meglio al di fuori del programma. Mi auguro per lei che possa essere qualcosa di duraturo”.

“Lui mi sembra un bravo ragazzo e faccio loro i miei auguri. E lei quando si innamora, si innamora. Io non potrei augurare il male neanche a quei partecipanti che mi hanno martellato. Io l’ho vissuta fuori e dentro la trasmissione e una delle problematiche tra me e lei è stata questa differenza. Il ricordo che ho di lei è il ricordo di una persona vera al di fuori della trasmissione”.

E ancora: “Secondo me in trasmissione ha delle difficoltà a esprimere quello che vorrebbe realmente dire. Non tutti abbiamo il dono o la capacità di farci capire. Lei non ha questa chiarezza e subentra l’emozione, il fatto che è in trasmissione. La vera Ida quindi è fuori della trasmissione. È una donna molto generosa a livello di emozioni e di personalità. Non posso parlare male di una persona che secondo me ha delle qualità, anche se non sono risultati affini con il sottoscritto”.

“Ida è molto presente, vera (fuori dalla trasmissione). Se fossi un telespettatore forse avrei un’opinione diversa. In televisione io non vedo la Ida che ho conosciuto personalmente”. Marcello poi ha sparato a zero su Armando Incarnato: “Mi sembra palese che lui sia interessato ad altro.Secondo me devi essere predisposto a raggiungere un obiettivo”.

Quindi conclude: “In più di dieci anni è impossibile che non si possa trovare una persona con cui tentare di vivere un qualcosa di vero e duraturo, se veramente lo si vuole. Nella vita di tutti i giorni i grandi amori iniziano e finiscono, ma devi almeno provarci. Mi sembra abbastanza lampante che in questo caso non ci sia la volontà. Ce n’è uno in particolare e io gli auguro di trovare l’amore, se solo lo volesse. Ma in realtà non lo vuole, mi sembra palese che lui sia interessato ad altro”.

