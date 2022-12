Uomini e Donne, i fan non hanno dubbi: la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ha le settimane contante. Durante l’intervista, molto discussa, a Verissimo: sono emersi infatti alcuni dettagli che hanno messo in allarme gli spettatori. In mezzo il racconto di Alessandro Vicinanza e della sua malattia. “Ho una malattia autoimmune che colpisce le piastrine del sangue. Sono spesso sotto controllo. La prima volta l’ho avuta a 16 anni, l’ultima volta sette anni fa per un forte stress. Sono stato un bel po’ in ospedale, ma ora mi vivo tutto il più possibile”, raccontava.



Alessandro Vicinanza che raccontava di come vorrebbe un figlio da Ida. Alessandro infatti ha dichiarato che, se potesse diventare Babbo Natale per un giorno, per prima cosa vorrebbe regalare una bella vacanza al caldo alla sua amata Ida. Ha poi aggiunto che quest’anno passerà alcune giornate delle festività natalizie assieme ad Ida e a suo figlio Samuele.

UeD, i fan attaccano Ida Platano e Alessandro Vicinanza



Il sogno nel cassetto sarebbe un altro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”. Durante l’intervista Ida a Verissimo Ida ha raccontato anche di Riccardo. “Caratterialmente non ci siamo trovati. Sono stati 5 anni travagliati”.



E ancora: “La vita va avanti e posso dire che ho voltato pagina con Alessandro, per me c’è solo lui”, ha aggiunto Platano nel salotto di Verissimo. Parole che non hanno convinto i fan che, nel suo sguardo e nel tono di voce hanno visto bene altro: “Ida, ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo ed è palese. Non prendere in giro Alessandro, che è un bravo ragazzo”. Secondo alcuni Ida tornerà nel cast di U&D annunciando la fine della relazione con Alessandro.



“Dai, ti aspettiamo in studio per rinnegare tutto e ricominciare con i tuoi teatrini”, “Questi due tra poco si lasciano e lei tornerà con la sua voce odiosa”, “Speriamo che duri, lei non la sopporterei ancora a Uomini e donne”, “Non arriveranno neppure a Capodanno”, “A maggio piangeva per Riccardo e ora dice che amava Alessandro da subito, con tutti i copioni che ha recitato le bugie diventano sempre più evidenti”, “Lei una pessima attrice”.

