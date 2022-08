Giovanna Abate spara a zero su un tronista di Uomini e Donne. Giovanna Abate si è fatta conoscere a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poi tronista in entrambi i casi ha avuto poca fortuna. Si pensava che con la scelta di Sammy Hassan avesse trovato la felicità e l’amore ma non è stato così. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020 dopo una sequela di ostacoli non superati. Infatti, fuori dallo spazio televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno, a quanto pare per la mancanza di fiducia alla base della loro love story.



Ma il nome di Giovanna, nonostante sia passato molto tempo dalla sua esperienza a UeD, è spesso presente sulle cronache rosa. Ultimamente per esempio è stato accostato a Akash Kumar, il modello e ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Nel corso di una diretta Instagram Giovanna ha dato i voti, per così dire, agli uomini entrati in questi ultimi due anni nella sua vita.





UeD, Giovanna Abate spara a zero su Giulio Raselli



Inizia parlando di Sammy con il quale sembra ci sia ancora qualcosa in sospeso: “Lui si è fatto sentire questo inverno. Dovremmo prendere un caffè insieme, non c’è stato ancora modo”. Poi è passato ad Alessandro Basciano con il quale si parlò di una frequentazione mai confermata. “È un ragazzo di buona compagnia, molto solare. Spero rimanga sempre così, come l’ho conosciuto io”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Quindi l’ex UeD Davide Basolo che è stato anche tra i protagonisti di un’edizione di Temptation Island: “Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo anche andati a cena… Lui è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!”. Di Akash Kumar invece dice: “Il nostro rapporto è stile montagne russe. Momento di up e down continui. Ci vogliamo bene, e direi che siamo quasi amici”.



Il veleno è tutto per Giulio Raselli. “Non è cambiato tanto il mio parere su di lui (Giulio, ndr) rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova”.

