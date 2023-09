“Lo ha fatto con lui”. UeD, Gemma inizia alla grande. Arriva la soffiata-bomba sul ‘fuori dallo studio’

Arrivano già le prime importanti notizie da Uomini e Donne. E una di queste riguarda Gemma Galgani, che ha finalmente dato il suo primo bacio ad un cavaliere in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Un momento che si è materializzato presto e che fa ben sperare nel futuro sentimentale della dama torinese, che da tantissimi anni cerca la sua anima gemella. In passato è stata fidanzata, ma poi le sue storie sono sempre naufragate.

Ora grazie a Uomini e Donne potrebbe essere arrivata una svolta e lei spera che sia quella definitiva. Gemma Galgani ha dato un bacio al cavaliere e ora tutti sognano ad occhi aperti. Tra l’altro, non è nemmeno stata l’unica protagonista del dating show di Canale 5 a fare una cosa simile. Le interessanti anticipazioni sulle registrazioni sono state fornite dal sempre presente Lorenzo Pugnaloni, noto blogger che si occupa della trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha dato un bacio al cavaliere: chi è lui

Pugnaloni, oltre a soffermarsi sulla dama di Uomini e Donne e quindi sul fatto che Gemma Galgani si sia scambiata un bacio con questo cavaliere, ha anche aggiunto sempre sul Trono Over: “Giornata di baci, perché anche tra Aurora e Marco c’è stato. Sono usciti e si sono anche dati l’esclusiva, né lui né lei faranno più scendere altre persone per conoscerle”. Quindi, la Tropea potrebbe aver trovato davvero l’uomo giusto per lei.

Gemma ha dunque avuto questo momento molto complice col cavaliere Maurizio, che sta provando a conquistarla. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha scritto precisamente su Instagram: “Gemma si è baciata con Maurizio (il cavaliere giovane). Lui stasera torna a Livorno e Tina in studio ha detto che anche Gemma dovrebbe andare insieme a lui”. L’opinionista spera che possa andarsene al più presto da UeD, ma il loro rapporto è appena iniziato e bisognerà vedere cosa accadrà in futuro.

Maurizio Laudicino ha lavorato in passato nel mondo del calcio, infatti è stato direttore dell’area marketing della compagine toscana. Lui lavora nella Pistoiese ed è stato nel Pistoia basket. Adesso la sua esperienza a UeD, dove ha subito provato interesse per Gemma.