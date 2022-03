Finalmente il grande momento si è materializzato. Dopo un lungo periodo di grosse delusioni, Gemma Galgani è riuscita a ottenere qualcosa di importante, infatti è scattato un bacio nel corso di un’esterna. Ad annunciare tutto è stata proprio la dama piemontese, che ha poi trovato la pronta risposta di Tina Cipollari. Ovviamente l’opinionista non è parsa molto felice di quanto accaduto e ha insinuato che potrebbe essere successo decisamente altro e non soltanto un bacio.

Intanto, a svelare alcuni commenti non belli su ‘Uomini e Donne’ è stato ‘Blasting News’. Per la prima volta in assoluto da quando Gemma Galgani è nello studio del programma di Maria De Filippi i telespettatori hanno notato un dettaglio molto importante e decisamente negativo per la piemontese. Non sappiamo se siamo in presenza esclusivamente di una coincidenza o se sia ormai una scelta ben definita dalla produzione. Ma lei sta avendo sempre meno spazio nel dating show ed è quasi una comparsa.





A quanto pare Gemma Galgani ha fatto prima un’uscita con Luigi, ma Maria De Filippi ha immediatamente precisato: “Tra di loro non è successo praticamente niente”. Eppure la torinese è apparsa molto felice e quindi tutti si sono insospettiti. Effettivamente era successo qualcos’altro, che è emerso poco dopo. Il volto storico del programma Mediaset ha poi mostrato una clip, in cui si è potuto assistere all’appuntamento della dama con un altro cavaliere e qui la situazione è cambiata.

Gemma Galgani è poi scesa nei dettagli, dopo l’arrivo in studio del cavaliere Franco, e ha raccontato davanti a tutti: “Ci sono stati dei momenti belli e passionali, ho chiesto il premio, il bacio, e l’ho ottenuto”. Subito è arrivata la reazione di Tina Cipollari: “Siamo sicuri che il premio era il bacio e non altro?”. Lui inizialmente era sembrato poco interessato a Gemma, ma ora ha un’altra opinione: “L’ho conosciuta meglio e ho scoperto che io e lei condividiamo tante passioni”. E lei: “Franco mi piace molto”.

Staremo a vedere quindi se Gemma Galgani ha trovato davvero la sua anima gemella, che possa portarle solo soddisfazioni e dimenticare così definitivamente Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. Siamo comunque agli albori della conoscenza più approfondita e nelle prossime puntate scopriremo seriamente se quello che è appena cominciato è da considerarsi un rapporto che possa essere decisamente duraturo.

