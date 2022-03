Jessica Selassié alle prese con la prima esperienza televisiva? Non sembra essere propriamente così per la numero uno del GF Vip 6. Sulla partecipazione della gieffina alla trasmissione Riccanza, in onda su MTV con alla guida del timone il duo formato da Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la vincitrice indiscussa del reality show di casa Mediaset fa chiarezza una volta per tutte.

Correva l’anno 2017 quando la sorella Selassiè pare abbia preso al cast della seconda stagione di Riccanza. Un programma che, come forse il pubblico ricorda, dava modo ad alcuni personaggi di raccontare alcuni dettagli di vita, ricca di lussi e molto altro ancora. E facendo un salto indietro nel tempo, pare che sia stata la stessa Jessica a raccontare nel corso della trasmissione alcuni aspetti di una vita decisamente agiata.





Ecco alcuni estratti della trasmissione dove Jessica ha raccontato: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno…”.

Ma non solo. Un lusso pienamente confermato anche da una seconda espressione usata in Riccanza: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista“. Ma come stanno realmente le cose? Lo avrebbe spiegato la diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata su Chi.

“Il mio personaggio a Riccanza? Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”, ha ammesso Jessica ponendo chiarezza sulla questione più chiacchierata delle ultime ore.

