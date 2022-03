Paola Caruso è la grande assente a La Pupa e il Secchione, il programma di Italia 1 condotto il martedì sera da Barbara D’Urso. L’ex bonas di Avanti un altro non si è presentata alla prima puntata della trasmissione per via di alcuni problemi di salute. Era stata proprio Barbara D’Urso a dare la notizia. “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”.

“Non respiravo più”, ha affermato da una barella Paola Caruso attaccata a una flebo. Le condizioni della showgirl erano gravi e infatti è stata dimessa. Tuttavia non ha potuto prendere parte al programma. In occasione della puntata di martedì 22 marzo, la showgirl è apparsa in collegamento “Non puoi capire come sto rosicando, vorrei essere lì. Arrivo presto”, dice ancora una volta Paola Caruso a La pupa e il secchione. “Ti aspettiamo, mi manca una pupa”, replica Barbara d’Urso, che ha sempre scommesso sul talento e sulla simpatia dell’ex Bonas di Avanti un altro.





C’è chi ha anche ipotizzato che Paola Caruso fosse stata tagliata dal programma. Era stata Deianira Marzano che sui social aveva lanciato l’indiscrezione: “Paola Caruso non parteciperà più alla Pupa e il Secchione”. Si sarebbe trattato di un vero e proprio colpo di scena dal momento che più volte la showgirl aveva manifestato l’intenzione di tornare in tv e soprattutto se si guarda al grande rapporto di stima e di amicizia che c’è con Barbara D’Urso.

La conduttrice più volte ha ospitato l’ex bonas nei suoi programmi e ha “sposato” la sua causa: le è stata vicino durante i periodi difficili con il piccolo Michelino (suo figlio). Insomma, sembrerebbe che Barbara D’Urso sia una grande fan della Caruso. Non dimentichiamo, tra l’altro, che Paola è stata protagonista del salotto di Carmelita dove ha ritrovato pure la madre biologica, che l’aveva abbandonata in fasce.

Ora un insider spiega le reali condizioni di Paola Caruso: sarebbe stata ricoverata a causa di un attacco di allergia. E ora si trova in quarantena a Roma, in un albergo, prima di poter fare il suo ingresso ne La pupa e il secchione. Forse a causa della polvere della moquette si sarebbe scatenata una reazione allergica molto forte. L’ex bona si Avanti un altro è stata portata in ospedale in ambulanza per essere subito sottoposta alle terapie del caso. Il suo ritorno dovrebbe essere dietro l’angolo. Intanto, il pubblico deve accontentarsi di vederla solo in collegamento.