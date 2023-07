Uomini e Donne, l’ex tornista cambia tutto. Il dating show di Maria De Filippi è ormai diventato uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre. E dallo studio televisivo tante sono le coppie che decidono di uscire mano nella mano per proseguire la frequentazione lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere. E se è vero che spesso i sentimenti vincono su tutto, è anche vero il contrario: gli addii possono accadere ed è questo il caso dell’ex tronista che dopo la rottura decide di dare un taglio netto al passato, travolgendo il proprio look.

Il cambiamento di Federico Nicotera dopo l’addio con Carola Viola. “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”, ha detto Federico provando a porre chiarezza dopo l’allontanamento da Carola.

Il cambiamento di Federico Nicotera dopo l’addio con Carola Viola: pioggia di critiche sull’ex tronista di UeD

“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti”, ha poi aggiunto a proposito dei pettegolezzi circolati in merito ai motivi della rottura. Ma oggi Federico ha anche preso una decisione drastica: modificare il look e concedersi una vacanza a Ibiza.

Treccine e fisico scolpito, baciato dai caldi raggi del sole: Federico Nicotera prova un modo per uscire da un capitolo chiuso e dalle chiacchiere annesse, ma il risultato non è stato quello sperato. Cascata di critiche sono piovute sulla sua testa: “Carola già dimenticata nel giro di pochi giorni, menomale che diceva di essere super innamorato”, e ancora: “È stato un falso, se sono vere le voci che girano sul suo conto direi che ha solo ingannato e preso in giro Carola”, ha scritto ancora qualcun altro.

“Menomale che stavano progettando il loro futuro di coppia. A quanto pare lui, dopo poche settimane dalla rottura, ha già voltato pagina e prenotato un viaggio da solo con gli amici”, si legge ancora tra i commenti. Insomma, l’opinione del pubblico sembra essere chiara. E Carola Viola sarà davvero la prossima tronista del programma? Non resta che attendere per scoprire tutte le news.