Sono già passati diversi giorni da quando l’ormai ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera, ha fatto la sua scelta. Come ben sappiamo tra le due corteggiatrici ad avere la meglio è stata Carola Viola Carpanelli, studentessa 21enne di Varese. Tantissimi fan sostenevano la coppia, convinti del fatto che tra i due ci fosse un trasporto molto più forte ed intenso rispetto che tra Federico ed Alice, altra corteggiatrice.

Federico Nicotera dunque, dopo lunghissimi mesi di trono a Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta martedì 7 marzo 2023. Da quanto dichiarato durante le anticipazioni i due hanno abbandonato lo studio dopo il classico momento di pioggia di petali rossi e sia Federico che Carola hanno promesso che vivranno fuori dallo studio la loro storia d’amore.

Leggi anche: “Si scopre tutto”. UeD, Federico Nicotera e Carola: i giochi sono fatti. Il pubblico già sapeva





Uomini e Donne, Carola rompe il silenzio dopo la scelta di Federico Nicotera

Non essendo ancora stata mandata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Federico Nicotera fa la sua scelta, Federico e Carola non possono mostrarsi insieme sui social. Nelle ultime ore però Carola ha pubblicato un video su Tik Tok che non è ovviamente passato inosservato ai followers. Nel video da lei pubblicato si intuisce che sia stato girato proprio nel camerino di UeD, probabilmente durante la registrazione di una delle ultime puntate.

Ciò che però ha lasciato i fan interdetti è una risposta che Carola avrebbe dato, proprio sotto tale video, ad un utente che ha commentato. Una fan della coppia ha dunque domandato sotto il video: “Ma Federico cosa ne pensa di tutti questi video che fai Carola?”. La risposta della corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta da Federico Nicotera, non si è fatta per nulla attendere. La 21enne avrebbe risposto al commento dicendo: “È contento”.

Da quanto riportato dunque dalla stessa Carola Carpanelli, la coppia sarebbe molto felice al di fuori del programma. Federico Nicotera sostiene perciò la pubblicazione abbastanza frequente di contenuti sui social da parte di Carola, per i quali è sempre stata molto criticata sia sul web che all’interno dello studio di Uomini e Donne da parte degli opinionisti.