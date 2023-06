Scoppia la bufera su Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Sono bastati pochi secondi di video per far innervosire tantissimi follower, anche coloro che li hanno apprezzati durante il percorso a Uomini e Donne. Ma stavolta sono andati oltre ogni limite, secondo alcuni utenti, e quindi c’è stata una dura condanna. Le immagini sono state pubblicate sul social network Twitter e sono diventate più che virali in brevissimo tempo.

E ora bisognerà capire se Federico Nicotera e Carola Carpanelli vorranno intervenire pubblicamente per chiedere scusa o comunque per spiegare come siano andate davvero le cose. Il filmato è stato abbastanza chiaro per moltissimi ammiratori della coppia, nata grazie al dating show di Maria De Filippi. Un’ingenuità che poteva costare cara, visto che si è trattato di un comportamento abbastanza pericoloso.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, bufera per un gesto di lui

E ora sono guai seri per loro, infatti le critiche sono arrivate in maniera incessante. Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati contestati sui social network soprattutto per colpa dell’ex corteggiatore di UeD, il quale è stato ripreso dalla sua fidanzata mentre era intento a fare qualcosa di sconsiderato. E un noto esperto di gossip ha scritto un messaggio, in cui ha attaccato duramente i due giovani.

Federico stava guidando l’auto, quando improvvisamente ha staccato le mani dal volante del mezzo e ha cominciato a ballare. Il video, della durata di una decina di secondi, è stato condiviso online e prontamente sono arrivate le critiche: “Federico irresponsabile alla guida”. E Alessandro Rosica, conosciuto da tutti come l’Investigatore Social, ha commentato: “Mi piacciono, ma questa volta sono solo due bambocci irresponsabili. Ma si può guidare senza mani?!? A questa gente andrebbe ritirata la patente“.

Per quanto riguarda la loro storia d’amore, procede senza intoppi. E pubblicano continuamente foto di coppia, le quali confermano che tra i due ci sia un’alchimia straordinaria e una complicità difficile da trovare altrove.