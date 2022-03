Uomini e Donne, la scelta di Matteo Ranieri fa ancora discutere. Il tronista, col cuore a metà tra Federica Aversano e Valeria Cardone, alla fine ha si è deciso.ima. La scelta è ricaduta su quest’ultima nonostante sia arrivata dopo la prima. “Mi piaci – le parole in esterna della nuova corteggiatrice – perché dal primo sguardo mi hai fatto sentire a casa. Quando ti imbarazzi ti tocchi le orecchie, non hai paura di mostrare il tuo animo sensibile. Ti preoccupi sempre per gli altri, sei un amico leale e sincero. Mi piaci perchè non mi staccherei mai da te”.

Matteo Ranieri le ha risposto “Non ti staccare” e le ha dato un bacio. In tanti hanno commentato però il fatto che il tronista abbia ‘scaricato’ Federica. Proprio quest’ultima ha lasciato lo studio in malo modo. L’ex miss Italia ha detto che se lo aspettava. Ma anche aggiunto di essersi risentita per il gesto di Matteo di portarla a casa sua, cosa che l’ha illusa. Tutto questo sarà svelato verso la fine della settimana in una nuova appassionante puntata di Ued.





Dalle anticipazioni emerse in queste ore, intanto, sembra che Matteo Ranieri abbia deciso Valeria anche perché Federica ha un figlio. Supposizioni a parte, in ogni caso, quest’ultima ha vissuto una giornata non semplice. gran parte del pubblico – e un po’ anche lei – era convinto che Matteo l’avrebbe scelta. Ma non è andata così. Tuttavia per lei il percorso nel dating show di Maria De Filippi potrebbe non essere finito.

Federica Aversano, dopo la delusione per la scelta di Matteo Ranieri, è infatti stata richiamata da Maria al centro dello studio. A quanto pare sulla bella mamma campana si sono posati gli occhi di Alessandro, ex di Ida Platano al Trono Over.

L’ormai ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, però, non si è mostrata interessata. Guarda caso, eccheccaso, proprio Ida Platano aveva fatto dei commenti che non erano piaciuti a Federica Aversano. Quest’ultima aveva risposto che era facile giudicare “da fuori”. Adesso, quella fatta ‘fuori’ sembra essere lei. Ma non è detta l’ultima. Con le donne, con gli uomini, con le storie che s’intrecciano, non lo è mai. O no?

“Perché ha scelto lei”. UeD, bufera su Matteo Ranieri dopo la scoperta dei fatti. Parla anche Federica