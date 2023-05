Uomini e Donne, la clamorosa rivelazione della ‘star’ del programma di Maria De Filippi. Una presenza frizzante e una donna genuina e spontanea che ha fatto innamorare il pubblico italiano proprio grazie a queste sue qualità. Eppure dietro un’apparenza solare e una spiccata attitudine al sorriso e alla spensieratezza, il volto iconico del programma ha deciso di rivelare tutta la verità dopo aver trascorso molto tempo lontano dalla luce dei riflettori. Dalla sua partecipazione a Italia’s Got Talent a Uomini e Donne: la vita di Angela Troina oggi è del tutto cambiata ed è lei raccontare tutti i dettagli.

Che fine ha fatto Angela La Favolosa Cubista? Con questo nome Angela Troina si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico italiano. Iconiche le sue esibizioni davanti alle telecamere di Italia’s Got Talent poi la sua presenza anche nel dating show di Maria De Filippi, eppure nonostante la notorietà raggiunta e l’affetto dei fan, Angela ha preso una decisione che da un certo momento in poi sembra averla tenuta distante dalla luce del successo. Ha deciso di raccontare tutto nel corso di una lunga intervista rilasciata per Fanpage. it.

Che fine ha fatto Angela La Favolosa Cubista? La verità dopo aver lasciato lo studio televisivo di Uomini e Donne

“Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita”, queste le parole sincere di Angela La Favolosa Cubista che poi ha aggiunto: “A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi”. Così, forse senza volerlo ma sempre nella sua genuina dote della spontaneità, Angela ha affermato quanto la bellezza della vita possa superare ogni valore di tipo materiale: “E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio”.

Come si diceva all’inizio, nonostante le apparenze, Angela ha superato anche momenti molto bui nella sua vita. Eppure la donna è sempre pronta a rivelare la verità senza dimenticare di lanciare importanti e significativi messaggi ai suoi fan: “Ho un passato critico. Ho fatto la fuitina a 12 anni. A 13 anni avevo un figlio. E lì è finita la mia gioventù. Mi sono chiusa in orfanotrofio con mio figlio, perché mio padre non mi voleva a casa. Voleva che lasciassi mio figlio. Allora io me ne sono andata all’orfanotrofio, crescevo il mio primogenito e davo il latte agli altri bambini. Mi davano i soldi e io li consegnavo a mio padre perché ero minorenne. E lui, invece di metterli in banca per me, se li mangiava”.

“Ho avuto una vita molto brutta. Mio marito era violento, alzava le mani, non lavorava, io ero impiegata alla Provincia. Si prendeva i miei soldini e se li spendeva”, ha aggiunto Angela che non ha dimenticato di rivelare cosa è successo con Maria De Filippi: “Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi voleva ancora”, e ancora: “Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: ‘Domani sono da Barbara D’Urso’. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara”.