È stato uno dei grandi assenti nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Diego Tavani, il cavaliere romano che ha avuto una storia con Ida Platano. Tra di loro non c’è stato il lieto fine: addirittura la storica dama del programma aveva anche deciso di lasciare la trasmissione con lui, ma all’improvviso si è tirato indietro. Ida Platano lo ha definito “una grande delusione”, ma Diego Tavani ha provato a spiegare le sue ragioni in una intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

“La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva – ha detto Diego Tavani -. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente”.

Dopo la pausa natalizia Diego Tavani non ha fatto rientro nel programma. In molti si sono chiesti il motivo: alcuni pensavano fosse andato via volontariamente, altri ritenevano che fosse stata la redazione a mandarlo via. In realtà ha contratto il Covid e non poteva essere presente. Infatti le puntate che stanno andando in onda in questi giorni sono state registrate qualche settimana fa e Diego Tavani si trovava in quarantena.





Nella puntata di lunedì 17 gennaio Diego Tavani è nuovamente tornato in studio. Lui stesso ha spiegato che è stato assente a causa del Covid. In più occasioni sia Tina Cipollari che Armando Incarnato (un altro cavaliere) gli hanno chiesto delucidazioni sul suo rientro e Diego Tavani ha detto più di una volta: “Non sono venuto qua per Ida Platano”. Quindi l’opinionista ha insistito: “Si vuole rimettere in gioco? È tornato a fare che cosa?”. Il cavaliere ha subito risposto: “Sono stato con il Covid, a me fa sempre effetto Ida, ci siamo anche scambiati gli auguri a Natale, ho apprezzato il fatto che mi ha risposto”.

Armando Incarnato ha provato a stuzzicare Diego Tavani: “Ma che effetto ti fa? Sei venuto qui per riconquistare Ida o per rimetterti in gioco? Non ti interessa più? Si voleva mettere ancora con Ida prima del Covid!”. Diego Tavani ha mantenuto la calma e ha continuato a ribadire di non essere a Uomini e Donne per Ida Platano per poi aggiungere: “Non è vero, perché c’è stata una registrazione in cui ho iniziato la conoscenza con Elena, ci sentiamo e non ci siamo più visti, non c’è stato niente con Elena, sono entrato nel periodo di quarantena Covid. Elena ha fatto di tutto per conoscermi”. Armando Incarnato ha continuato a provocare il cavaliere: “Sei andato avanti nella conoscenza con Elena…sono uscito con lei e so cosa pensava di te”.