Uomini e Donne, le prime parole della coppia. Hanno deciso di proseguire la freqeuntazione lontano dallo studio televisivo e senza l’occhio indiscreto delle telecamere. Un’immagine che il pubblico ha impresso nella mente, quella della nuova coppia di UeD felice e mano nella mano pronta a intraprendere un percorso di conoscenza insieme e tanto desiderata.

Stiamo parlando proprio di Diego Tavani ed Aneta Buchtova che hanno preso la decisione di ufficializzare la frequentazione e abbandonare insieme lo studio di UeD. Le loro prime parole sono chiare e sembra che tra loro tutto stia procedendo a gonfie vele.





Nel corso dell’intervista rilasciata per il Magazine del programma, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno risposto alle domande senza tenersi per loro la felicità del momento: “La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa… è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello”.

E ancora: “Anche il giorno dopo ci siamo organizzati per vederci la sera e Aneta mi ha detto: “Ti fermi a casa mia?”. Io in un primo momento ho detto: “Sì”, poi mi è presa la strizza (ride), ma perché per me dormire a casa di una persona è qualcosa che rompe i miei schemi. Sono stato quasi tentato dal darle buca! Poi mi sono messo a prepara la borsa e mi sono reso conto che era il momento di mettere da parte le mie paure. Ho ritrovato l’entusiasmo”, ha confessato Diego Tavani.

Parole quelle di Diego Tavani che sono andtae incontro anche alla conferma di Aneta: Sì, siamo stati benissimo. Il giorno dopo abbiamo raggiunto dei miei amici a Villa Ada per la colazione, poi siamo andati dall’altra parte di Roma per vedere degli amici di Diego a pranzo. Il pomeriggio ci siamo anche fatti una passeggiata in centro… insomma, ci siamo vissuti davvero per ventiquattr’ore consecutive!”.

