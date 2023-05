Nelle ultime ore a Uomini e Donne Nicole ha fatto la sua scelta per la gioia dei telespettatori. In tanti stavano aspettando questo momento e finalmente c’è stato. Per lei e Luca Daffrè il tempo a disposizione è stato minore rispetto ai precedenti tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. La scelta della giovane tronista era tra Andrea e Carlo Alberto e, grazie al blogger Lorenzo Pugnaloni, siamo stati in grado di sapere in anteprima cosa è successo in studio.

E prima che a Uomini e Donne Nicole facesse la sua scelta, c’era stata appunto la decisione di Luca. Chi ha scelto lui alla fine? Alessandra, l’unica come anticipavamo chiamata alla corte di Maria De Filippi e che dunque si è seduta sulla sedia rossa. Lì la corteggiatrice, 28enne di Milano, ha ascoltato le parole del tronista e gli ha risposto di sì. Quindi si sono baciati sotto alla tradizionale pioggia di petali rossi. “Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere”.

Leggi anche: Luca Daffrè a UeD stravolge gli schemi ma è fatta: chi ha scelto (e la risposta)





Uomini e Donne, Nicole ha fatto la sua scelta: quando va in onda

Dunque, si è scoperto non solo cosa è accaduto a Uomini e Donne e a Nicole, con la scelta ufficializzata davanti a tutti i presenti, ma anche quando Canale 5 ha intenzione di trasmetterla ai telespettatori. A fornire qualche delucidazione in più ci ha pensato il sito Today. Quindi, la scelta è ricaduta su Carlo Alberto Mancini con l’altro corteggiatore Andrea Foriglio costretto ad incassare un no che lo ha sicuramente deluso non poco.

Il momento della scelta di Nicole, che si è quindi fidanzata con Carlo Alberto, sarà molto probabilmente visibile la prossima settimana su Canale 5, anche perché poi la trasmissione terminerà la sua attuale stagione, in anticipo rispetto alle altre annate. I telespettatori vedranno tutto entro venerdì 19 maggio, ma per conoscere il giorno esatto occorrerà aspettare ancora un po’, quando la redazione farà l’annuncio ufficiale.

Parlando di lui, Carlo Alberto è nato a Bologna ma risiede nella città di Ravenna. Lavora come personal trainer e ha 34 anni. E ora è pronto a viversi la sua storia d’amore con Nicole Santinelli al di fuori di Uomini e Donne.