UeD, Pinuccia sviene in studio. Incredibile quanto avvenuto in una delle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Protagonista è la dama del Trono Over che fin dal suo ingresso ha fatto capire di avere un bel caratterino. La dama è entrata in rotta di collisione con Tina Cipollari in diverse occasioni. Inoltre più volte è stata accusata per il suo comportamento con alcuni cavalieri. In particolare recentemente ha puntato il 92enne Alessandro Rausa.

Alessandro ha cercato in tutti i modi di spiegare a Pinuccia che tra loro non potrà mai esserci niente oltre l’amicizia. Nonostante ciò la dama ha continuato a intromettersi nelle frequentazioni del cavaliere. Quest’ultimo a un certo punto ha perso la pazienza e si è rivolto con toni duri a Pinuccia: “Perché fai così?”. Per tutta risposta la dama ha ribattuto: “E sai perché? Perché ti voglio bene”. Qui, però, è intervenuta Maria che ha tuonato: “E sti ca***”. Pubblico in delirio. Ma su quello che è accaduto subito dopo è mistero.

Pinuccia ha un malore: caos in studio

In tanti si stanno chiedendo cosa sia successo in quella movimentata puntata. Dopo aver invitato in più di un’occasione la dama a lasciare il programma “Perché non ti fa bene”, Maria De Filippi è sbottata definitivamente. Pinuccia ha reagito male. Secondo alcuni sarebbe svenuta, ma c’è chi sostiene che in realtà lo svenimento sia stato tutta una messa in scena. Difficile dirlo, comunque, perché la produzione ha tagliato la scena incriminata.

Così ora molti telespettatori chiedono che fine abbia fatto il video dello svenimento di Pinuccia. Fatto sta che pare che la dama sia stata subito soccorsa da Gianni Sperti. Poi Maria De Filippi ha ripreso a parlare dagli scalini. Ma prima si trovava al centro dello studio. Ecco dunque confermati i sospetti che la scena sia stata tagliata. La conduttrice invita Alessandro a sedersi e fa riprendere la puntata. Ma di Pinuccia non c’è traccia.

comunque pinuccia numero uno ha fatto girare le palle pure a quel santo di Alessandro



buongiorno leggo adesso che pinuccia a quanto pare sia stata cacciata da ued è un dolore troppo grande pic.twitter.com/CwaYk3VIxC — ali🎄| e facciamogli un applauso (@ItsAlii_0) December 10, 2022

È probabile che la scenata di Pinucci non sia piaciuta né a Maria De Filippi né agli autori. E così la dama è stata allontanata dallo studio. Che sia un addio a Uomini e Donne? Difficile dirlo. C’è anche chi sostiene che la dama sia stata invitata ad uscire per metterla al riparo dai continui attacchi social. Dove sarà la verità? E Pinucci tornerà in studio?

