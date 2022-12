Momento difficilissimo per Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne. Insulti pesantissimi sono apparsi nelle ultime ore nei confronti della donna, che stavolta però non è rimasta affatto in silenzio e ha voluto dire la sua con una risposta che ha raccolto applausi. Attraverso alcune Instagram stories, ha dapprima postato cosa le è stato detto contro di lei e poi ha anche riportato alcune sue affermazioni. Inoltre, ha anche voluto fare un post a sé confermando che ora si piace davvero tantissimo.

Andrea Nicole di Uomini e Donne ha risposto così agli insulti: “Devo dire che i messaggi che ho pubblicato, per quanto non dia peso, li pubblico per far vedere come bisognerebbe rispondere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa, diciamo che hanno aperto delle parentesi abbastanza interessanti e vorrei approfondire. Se tu apri il messaggio con ‘scusa, non vorrei offenderti’ o ‘perdonami ma’ vuol dire che sai già che il tuo è un messaggio potenzialmente offensivo”.

Andrea Nicole di Uomini e Donne, insulti choc: la sua reazione

Poi Andrea Nicole, ex volto di Uomini e Donne, ha continuato così in risposta agli insulti, come riferito dai siti Coming Soon e Biccy: “Nel momento in cui ti rendi conto hai due scelte, fai la persona perbene e non mandi questo messaggio oppure lo riformuli in modo che sia meno offensivo. Nessuno te l’ha chiesto e nessuno morirà senza il tuo messaggio in cui dici che ho i baffi, che poi appena li trovo ti faccio sapere. Per tante persone è un disagio vero e queste persone sono donne. Donne vere, quelle che piacciono a voi, donne nate”. Parole davvero molto significative.

In particolare questa sua replica è arrivata perché un hater le ha scritto: “Senza trucco si vede che sei un uomo”. E infine Andrea Nicole ha esclamato: “Ricevere un messaggio del genere può essere veramente lesivo, perché magari è una loro insicurezza, un problema che affrontano da anni, a livello ormonale. Per questo che poi non capisco questi messaggi, perché non sai niente della persona che hai dall’altra parte se non quello che ti viene mostrato. E quello che ti viene mostrato è proprio poco per azzardare commenti come questo”.

E poi: “Non sai come potrebbe essere la reazione, cosa potresti creare o causare dall’altra parte. Quindi perché farlo? Come quando si commenta il peso di una persona. Perché? Magari sta affrontando un periodo stressante, come è successo a me. Voglio dire, ho perso dodici chili. Sì, ero troppo magra, ma lo sapevo anche io. Perché farlo notare e pesare? Il punto è: se anche io sembrassi Shrek o il Grinch, senza trucco, senza filtri, come sono adesso, cosa ti spinge a dovermelo dire e fare anche la scenetta del finto buonismo ‘scusa non vorrei offenderti ma lo sto per fare?'”. Una risposta che è piaciuta proprio a tutti.