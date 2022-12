UeD, dama avvistata in discoteca in “atteggiamenti intimi”. Nuove puntate del dating show di Maria De Filippi e scoppia un caso attorno ad una delle protagoniste del Trono Over. Non c’è solo Ida Platano ad attirare le attenzione del pubblico. L’hair stylist sta dimenticando Riccardo Guarnieri grazie alla sua storia con Alessandro Vicinanza. I due hanno vissuto una piccola crisi a seguito della telefonata di Riccardo a Ida, una mera provocazione secondo Alessandro.

Ma ora si parla di un caso che riguarda Cristina Tenuta. La dama, 42 anni originaria di Napoli con una figlia, in passato ha avuto una relazione con Armando Incarnato. I due, però, dopo qualche esterna hanno smesso di frequentarsi lanciandosi accuse reciproche. Lui l’ha accusata di non avere tempo e lei di essere falso. Nonostante ciò il loro rapporto non sembra essersi risolto. Infatti Cristina, dopo aver rifiutato le avance di un corteggiatore ha ammesso di essere ancora attratta da Armando.

Cristina avvistata in discoteca con uno sconosciuto

Armando Incarnato dice di non credere all’interesse di Cristina perché lei non ha fatto mai nulla per lui: “Per Cristina è sceso uno, ma a lei non va bene, ha dichiarato interesse per Armando e lui la accusa di non aver mai fatto nulla se non tirarsela, con conferma di Gianni e Tina che non le credono più”. Adesso sulla dama è arrivata una segnalazione pesante.

Nelle scorse ore Cristina è stata avvistata in discoteca mentre si divertiva con uno sconosciuto. A rendere nota la segnalazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha riportato alcune foto e la dida “Non ho idea di chi sia… cmq”. Per poi aggiungere: “Ciao Deia, c’era Cristina di Uomini e Donne in discoteca con atteggiamenti molto intimi con un uomo sconosciuto”.

Cmq armando è armando

Ma cristina è allucinante, voce e labbra piú fastidiosi di canale 5 #ued #uominiedonne — claudia M (@MastroClaudia) November 22, 2022

Insomma, a quanto pare la bella Cristina sembra divertirsi anche senza Armando. A questo punto come reagirà il cavaliere di fronte a queste immagini che confermano i suoi dubbi? Si parlerà di questo caso nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Di sicuro la relazione tra Cristina e Armando sembra davvero essere arrivata ai titoli di coda. E questa segnalazione è la pietra tombale…

