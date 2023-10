Uomini e Donne, clamorosa decisione della tronista. Sono giorni di fuoco nel dating show di Maria De Filippi. Le incomprensioni e le liti la fanno da padrone. Nei giorni scorsi si è molto parlato dello scontro tra il tronista Brando e la corteggiatrice Beatriz. Quest’ultima si è sentita messa da parte del ragazzo che però a sua volta l’ha criticata pesantemente. Anche Gianni Sperti l’ha attaccata ritenendola poco credibile: il pubblico si è schierato dalla parte di Beatriz, ritenendo che la donna sia stata isolata da tutti.

Adesso, però, i riflettori sono tutti puntati su Manuela Carriero. La tronista ha avuto un confronto con Michele che l’ha accusata di non avere carattere. L’ex Temptation Island ha accusato il colpo e dopo tutti gli attacchi è sbottata: “Quindi tu stai qua per me o per le telecamere?“. Alla fine ha deciso di dare il benservito al suo corteggiatore. Ma adesso Manuela ha preso un’altra decisione clamorosa.

Caos a Uomini e Donne, la tronista se ne va

Dopo essere stato mandato a casa Michele è tornato nello studio di Uomini e Donne per poter salutare meglio Manuela Carriero e darle anche una lettera d’addio. Tuttavia a far discutere è un’altra cosa. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram la tronista ha preso una clamorosa decisione prima di rendere nota la sua scelta finale.

Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono prima della scelta finale. L’indiscrezione è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni al termine della registrazione odierna della puntata che andrà in onda nei prossimi giorni. La tronista ha preso la decisione dopo essere arrivata alla conclusione che nessuno dei due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, era realmente interessato a lei.

Non a caso Manuela aveva deciso di mandare a casa Michele. Ma evidentemente non era sufficiente e così la ragazza ha scelto di abbandonare il trono. A questo punto nel programma non ci sono più troniste donna. Sono rimasti nel dating show i tronisti Brando Ephrikian e Cristian Forti. Staremo a vedere se nelle prossime settimane Maria De filippi e il suo staff correrà ai ripari per sostituire Manuela.

