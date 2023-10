Ida Platano e Alessandro Vicinanza, qui sta succedendo qualcosa. Ne sono certi i fan della coppia nata a Uomini e Donne e che fra poco festeggerà un anno dall’uscita di scena dallo studio che ha dato loro la popolarità. Proprio di recente erano tornati da Maria De Filippi. A inizio stagione, come successo con altre coppie ed ex coppie della trasmissione, la conduttrice aveva invitato i due per parlare di presente e soprattutto futuro. E tra chi si è seduto su quelle sedie, l’ex dama e l’ex cavaliere sono sembrati avere idee molto chiare.

Tra i due sembrava che stesse procedendo tutto nel migliori dei modi, come hanno raccontato anche nel corso della loro ospitata di settembre scorso a Uomini e Donne. Avevano raccontato al pubblico dei loro tanti viaggi fatti insieme nel corso di questi mesi di fidanzamento e di essere pronti anche per intraprendere la convivenza. A Salerno, da lui. Giusto il tempo di far finire la scuola al figlio di Ida Platano e il trasloco da Brescia sarebbe iniziato.

Leggi anche: “Come Riccardo Guarnieri”. Alessio di UeD, roba forte: smascherato fuori dal programma





Ida Platano e Alessandro Vicinanza, cosa sta succedendo

Insomma, quello tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrava essere un amore autentico e tutto lasciava intendere che i due fossero pronti a compiere anche passi importanti. Eppure, da un po’ di giorni, la situazione sembra essersi ribaltata. Non è sfuggito all’occhio attento dei fan che abbiano smesso di mostrarsi insieme sui social.

Come sparite le dediche d’amore e le foto di coppia, al punto che c’è chi ipotizza che ci sia una profonda crisi in corso tra i due. E questo loro prolungato silenzio, nonostante le domande dei fan della coppia sui social, non fa che aumentare a dismisura i dubbi su un loro momento di “gelo”.

Anche se non vi è alcuna conferma in tal senso da parte dei diretti interessati, i fan già parlano di crisi. E a lanciare dei dubbi sulla presunta maretta in corso tra Ida Platano e il suo fidanzato anche Lorenzo Pugnaloni. Il blogger esperto di dinamiche di UeD ammette tra le Storie che questo silenzio è decisamente “strano”. “Sembrerebbe sinonimo di crisi“, scrive lasciando intendere che tra i due la situazione potrebbe essere cambiata.