“Come Riccardo Guarnieri”. Alessio di UeD, roba forte: smascherato fuori dal programma

Era conosciuta come la ‘tronista triste’ e il suo ritorno ha destato parecchio interesse. Stiamo parlando di Antonella Perini che è tornata a Uomini e Donne addirittura dopo 15 anni, ma stavolta nel trono Over. Era il 2007 quando si mostrò interessata principalmente a due corteggiatori: l’imprenditore genovese Mattia Mor e Marco Meloni, impiegato di banca sardo. Alla fine la spuntò quest’ultimo ma la tronista, uscendo con altri corteggiatori, lo perse.

Così se ne ritornò tristemente a casa da single. Ora a distanza di tanti anni ci ha riprovato e decisamente le è andata molto meglio. Ha infatti trovato l’amore in Luca Panont. I due si sono fidanzati e hanno avuto un figlio. Proprio recentemente Valentina ha rilasciato una croccante intervista a Lorenzo Pugnaloni e non si è proprio risparmiata. L’ex tronista ha lanciato parecchie frecciate colpendo Alessio Pili Stella ma anche Armando Incarnato e Maurizio Laudicino.

Valentina inchioda Alessio: “Allibita dalla sua trasformazione…”

In particolare Valentina ha preso di mira Alessio Pili Stella, cavaliere del Trono Over: “Sono allibita dalla sua trasformazione esagerata”. Poi l’ex tronista ha spiegato: “L’anno scorso era timido e mi aveva colpito, tant’è che avrei accettato il suo invito se prima non fosse arrivato Luca” Dopo questa rivelazione l’ex protagonista di UeD ha affermato: “Un anno fa studiava tutto senza mai esporsi mentre ora, vedendo la seggiolina traballare, ha cambiato strategia”.

Effettivamente il cambiamento di Alessio è evidente e nelle scorse puntate lo abbiamo visto al centro dello studio con le sue frequentazioni in contemporanea con Barbara De Santi e Claudia Lenti. Proprio in merito a questo atteggiamento ‘spavaldo’ Valentina ha descritto così Alessio: “Vuole fare il Riccardo Guarnieri della situazione, ma non gli riesce”.

Ma non basta. L’ex tronista ha criticato anche Armando Incarnato: “Dovrebbe trovare un equilibrio tra il pubblico e il privato, lontano dalla lucina rossa. Spero che oltre al personaggio aggressivo e vittima di sé stesso, ci sia dell’altro”. Infine Valentina ha attaccato pure Maurizio Laudicino che secondo lei non è veramente interessato a Gemma Galgani e le si sarebbe avvicinato solo per trarne profitto…

